13 inmuebles, autos de lujo y joyas millonarias: así es la fortuna declarada por Gertz Manero

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Foto: Cuartoscuro

A cinco meses de rendir protesta como embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero presentó su declaración patrimonial de inicio ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El documento, recibido el 15 de junio de 2026, muestra una estructura patrimonial integrada por 13 inmuebles, siete vehículos, colecciones de joyas y obras de arte, inversiones financieras en México y el extranjero, además de un crédito hipotecario en Estados Unidos.

La declaración corresponde al inicio de funciones de Gertz Manero como embajador adscrito a la Embajada de México en Londres, cargo que asumió el 16 de abril de 2026.

Con la información visible de la declaración, no es posible calcular un patrimonio neto exacto, porque la versión pública oculta los saldos actuales de inversiones y cuentas bancarias, además de que varios inmuebles heredados o recibidos por cesión aparecen con un valor simbólico de 10 pesos, lo que no refleja su valor real de mercado.

El total mínimo documentado en la declaración es de alrededor de 57.5 millones de pesos. Si se valuaran a mercado las casas, el edificio y los terrenos heredados, además de las inversiones no públicas, el patrimonio real probablemente se ubicaría muy por encima de los 100 millones de pesos, e incluso podría acercarse o superar los 150 millones, dependiendo de la ubicación de los inmuebles y el monto de las inversiones, sin tomar en cuenta la inflación.

Trece propiedades, entre herencias, compras y cesiones

Entre los bienes inmuebles reportados aparecen casas, terrenos, un edificio y un departamento. Parte importante de las propiedades fueron adquiridas mediante herencia, mientras que otras provienen de compraventas o cesiones.

La declaración incluye una casa adquirida en 1996 mediante compraventa al contado por 2 millones 340 mil pesos. También reporta un departamento adquirido en 2007 mediante crédito por un millón 190 mil dólares y una casa comprada en 2013 por un millón de euros. Asimismo, registra una propiedad obtenida por cesión en 2020.

En el listado también aparece un terreno adquirido mediante cesión a la Universidad de las Américas en 2012.

Bien Forma de adquisición Valor declarado Casa (420 m² de terreno, 339 m² de construcción) Herencia $10 Casa (86 m² de terreno, 200 m² de construcción) Herencia $10 Casa Herencia $10 Casa Herencia $10 Casa Herencia $10 Edificio Herencia $10 Casa (131 m² de terreno, 166 m² de construcción) Herencia $10 Terreno (451 m²) Cesión $10 Casa (715 m² de terreno, 643 m² de construcción) Compraventa $2,340,000 Casa (823 m² de terreno, 1,432 m² de construcción) Herencia $10 Casa en Estados Unidos (160 m² de terreno y construcción) Compraventa con crédito US$1,190,000

Una colección automotriz con siete vehículos y joyas

El inventario vehicular declarado incluye unidades de distintas épocas y marcas. Entre ellas figuran un Cadillac Concours modelo 1994, un Mercedes-Benz 450 SEL modelo 1979, un Rolls-Royce Sedán modelo 1966, un Ford Galaxi modelo 1972, un Dodge Dart modelo 1982 y un Ford Lincoln modelo 1994.

El vehículo de mayor valor reportado es un Rolls-Royce Wraith modelo 2014, adquirido en noviembre de 2020 mediante compraventa al contado por 2 millones 700 mil pesos. El vendedor registrado fue Automotriz Hermer.

En bienes muebles, Gertz Manero declaró joyas, relojes y monedas con un valor de adquisición de 18 millones 350 mil pesos. También reportó menaje de casa valuado en 2 millones de pesos y obras de arte con un valor de adquisición de 8 millones de pesos. Los tres conjuntos de bienes fueron registrados como herencias recibidas en 1999.

Vehículo Año Forma de adquisición Valor declarado Dodge Dart 1982 Herencia $10 Ford Lincoln 1994 Herencia $10 Rolls-Royce Wraith 2014 Compraventa de contado $2,700,000

Cuentas, fondos e inversiones dentro y fuera del país

La declaración registra cuentas bancarias e inversiones en diversas instituciones financieras. En México aparecen productos financieros en HSBC, BBVA, Actinver, Scotiabank, PensionISSSTE, Desarrolladora del Centro y Algerman Inmobiliaria.

También reportó inversiones en el extranjero mediante entidades localizadas en España, Estados Unidos y Suiza, entre ellas Bankinter, Credit Suisse, FESERINVEST y una corporación ubicada en Nueva York.

El documento también reporta un crédito hipotecario contratado en Estados Unidos por 576 mil 882 dólares con Chase Bank, adquirido en 2008.

Además, aparecen adeudos vinculados a tarjetas de crédito emitidas por American Express y Banamex.

Bien Descripción Valor declarado Joyas Relojes, monedas y joyas varias $18,350,000 Menaje de casa Muebles, tapetes y libros $2,000,000 Obras de arte Colección de obras de arte $8,000,000

Ingresos reportados

La declaración señala que durante el año inmediato anterior el ingreso neto del declarante fue de un millón 992 mil 121 pesos. También reportó ingresos por rendimientos de valores bursátiles por 271 mil 408 pesos.

El documento fue presentado como declaración de inicio y, según la versión pública, toda la información fue capturada directamente por la persona servidora pública.

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