Descuentos en medicamentos: farmacias que aceptan credencial del Inapam

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Algunas farmacias aceptan credencial del Inapam. Foto: Cuartoscuro | Archivo

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) abre la puerta a que los beneficiarios obtengan gran cantidad de descuentos: desde calzado, alimentos, pago de servicios y sectores como la salud que incluye laboratorios, ópticas y farmacias.

Los descuentos, dados a conocer a través del directorio de beneficios, van desde el 5% hasta el 50% dependiendo el establecimiento.

¿Qué farmacias ofrecen descuentos con la tarjeta del Inapam?

Dentro de la larga lista de farmacias que ofrecen descuentos para las personas mayores con credencial del Inapam se encuentran:

Farmacias Similares en Luvianos, Estado de México, que ofrece 10% descuento

Farmacia Sr. Benjamín Molina Contreras en Cuauhtémoc, Ciudad de México, con 10% de descuento

Farmacia Farmdesc en Hopelchén, Campeche, con 30% y 50% de descuento

Farmacia Crystal en Marqués de Comillas, Chiapas, con 50% de descuento

Farmacolor en Atlacomulco, Estado de México, con 15% de descuento

El directorio completo con las farmacias, consultorios, laboratorios y hasta centro de rehabilitación que ofrecen descuentos a personas con credencial del Inapam en todo el país se puede consultar aquí.

¿Qué otros descuentos se ofrecen con la credencial del Inapam?

Al presentar la credencial del Inapam, los adultos mayores pueden obtener descuentos en los siguientes sectores:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

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