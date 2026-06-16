Uno TV se consolida como una de las plataformas digitales de mayor alcance y confianza en México: Reuters

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Evento del Reuters Institute en México. Foto: Uno TV

Uno TV se consolidó como una de las plataformas informativas relevantes en México por su alcance digital y confianza entre los usuarios en México, de acuerdo con la encuesta global Digital News Report 2026, elaborada por el Reuters Institute.

El estudio, presentado este martes 16 de junio en la Universidad Panamericana (UP), reveló que entre los medios digitales, Uno TV presentó un alcance semanal del 18%, lo que la posiciona como una de las principales opciones informativas en línea del país.

“No estamos ante un cambio tecnológico, sino frente a una auténtica transformación cultural”, advirtió Guillermo Tenorio, vicerrector de la Universidad Panamericana.

El dato destaca en un contexto complejo para los medios nacionales e internacionales, donde las personas consumen información de formas cada vez más diversas y la confianza global en las noticias bajó a 37%, el nivel más bajo desde que el Reuters Institute mide este indicador.

“Cambió el canal , el formato y el intermediario. No cambió lo que la audiencia compra: verificación, claridad y congruencia”. Digital News Report 2026, Instituto Reuters

Uno TV mantiene la confianza de los usuarios

En medio de los retos que enfrenta el periodismo, el Digital News Report 2026 confirmó que Uno TV conserva un nivel de confianza superior al promedio con un 58% entre los usuarios.

Bernardo Flores, académico de la UP y uno de los responsables del estudio en México, aseguró que las personas siguen queriendo información, lo que cambió es en quién decide confiar.

“El gran acierto que tienen (Uno TV) es esta distribución masiva, clara y directa. Mantienen un lenguaje claro, accesible para que te enteres de lo que está pasando” Bernardo Flores, académico de la UP

Por su parte, la también investigadora María Elena Gutierrez compartió una felicitación al medio.

“Están haciendo una gran labor es un medio que consideran imparcial, por lo cual los buscan las audiencias ustedes tienen contacto directo con la audiencia por quienes son”, dijo.

La investigación, que involucró un total de 97 mil 520 encuestados, distribuidos en 48 países, también destacó cómo los hábitos de consumo de noticias se han transformado de manera acelerada.

México sigue interesado en las noticias

El Digital News Report 2026 mostró que los mexicanos no han dejado de consumir información, pues el 83% de las personas encuestadas aseguró estar interesado en las noticias, mientras que el 43% dijo compartir información con otras personas.

Sin embargo, señaló que el cambio no está en el interés por informarse, sino en la forma en que los usuarios buscan y consumen noticias.

El 82% de la población consume noticias en línea, una categoría que abarca sitios web, aplicaciones, redes sociales, plataformas de video, pódcast y chatbots de inteligencia artificial

Las redes sociales en particular lideran este ámbito, siendo utilizadas por el 66% de las personas para informarse cada semana

Las plataformas más usadas para consumir noticias son:

Facebook (57%)

WhatsApp (35%)

YouTube (34%)

TikTok (27%)

En contraste, el consumo semanal de noticias por televisión ha caído drásticamente al 34%, casi la mitad de lo que registraba en 2017.

A esto se suma el avance de la inteligencia artificial como vía de acceso a contenidos informativos.

“La inteligencia artificial se integra cada vez más en las redacciones”, destacó el informe, que en México realizó a 2 mil 17 encuestas.

¿Qué dice el informe a nivel global?

A nivel global, el Digital News Report 2026 señaló que actualmente el periodismo atraviesa una transformación profunda en el consumo de noticias. Por primera vez, las redes sociales y plataformas de video superan a los sitios web y apps de noticias como fuente informativa.

El 54% de los encuestados usa redes sociales y plataformas de video para informarse, frente al 51% que usa sitios o apps de medios. Si se incluyen los chatbots de IA, el consumo mediante plataformas de terceros sube a 56%.

Además, el 77% de las personas consume videos informativos en internet cada semana.

Otro dato clave en el informe fue la preocupación por la desinformación, pues 62% de los encuestados dijo estar preocupado por distinguir qué es real y qué es falso en internet.

En el caso de inteligencia artifical, el documento señaló que su uso para informarse va en aumento. El 10% de las personas usa chatbots de IA para noticias, frente al 7% del año anterior.

El informe también destacó el avance de creadores e influencers. El 27% consume noticias de creadores enfocados en información, aunque la mayoría los usa como complemento y no como sustituto total de los medios tradicionales.

Aunque el documento advierte que el consumo de noticias vive una transformación profunda en México y el mundo, marcada por el avance de las redes sociales, el video, las plataformas digitales y la caída en la confianza, los resultados consolidan a Uno TV como una de las principales plataformas informativas multiplataforma del país, al combinar alcance, presencia digital y confianza entre los usuarios.