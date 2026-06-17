¿Por qué jóvenes y turistas quieren viajar a Corea del Sur?

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Turismo en aumento en Corea. Fotos: Getty Images-Xinhua

En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en uno de los destinos más deseados del mundo; entre las razones que mueven a millones de jóvenes se hallan los k-dramas, el k-pop, la gastronomía y hasta la industria cosmética.

Sí, parece que Corea del Sur ya no es sólo el país de BTS, Blackpink, los k-dramas o el segundo rival de México en el Mundial 2026 sino también uno de los destinos que más crece en el mundo. Según la Organización de Turismo de Corea, en 2024 tuvo un aumento de 48.82% de turistas con respecto al año anterior.

La llamada Hallyu, conocida como la Ola Coreana, ha sido clave en este fenómeno. La expansión global del K-pop, los K-dramas, el cine, la gastronomía y la industria de la belleza ha despertado el interés de millones de personas que quieren experimentar en persona aquello que descubrieron a través de una pantalla.

La experiencia de vivir un K-drama en la vida real

Para muchos viajeros jóvenes, Corea del Sur representa la oportunidad de recorrer los escenarios donde se grabaron algunas de sus series favoritas. La Organización de Turismo de Corea incluso ha desarrollado rutas especiales para quienes desean conocer locaciones relacionadas con dramas, películas y artistas coreanos.

La experiencia va mucho más allá de una fotografía. Se trata de caminar por calles que parecen familiares, visitar cafeterías inspiradas en producciones televisivas y descubrir barrios que se han vuelto famosos gracias a la industria del entretenimiento.

Según la plataforma oficial Korea.net, existen más de 200 lugares turísticos vinculados con la cultura Hallyu y más de 50 rutas temáticas relacionadas con el K-pop y los K-dramas.

Seúl: una ciudad donde el pasado y el futuro conviven

Gran parte del atractivo de Corea del Sur se concentra en Seúl, una metrópoli de más de 10 millones de habitantes que sorprende por sus contrastes. En una misma jornada es posible recorrer palacios reales de la dinastía Joseon, pasear por barrios tradicionales y terminar la noche contemplando rascacielos iluminados y centros comerciales futuristas.

Entre los sitios imperdibles destacan:

Palacio Gyeongbokgung

Construido en 1395, fue el principal palacio de la dinastía Joseon y sigue siendo uno de los lugares más emblemáticos del país.

Santuario de Jongmyo

Reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco, conserva rituales y tradiciones que han permanecido prácticamente intactos durante siglos.

Myeongdong

Es el paraíso para quienes aman las compras, la cosmética coreana y la comida callejera. Aquí se encuentran algunas de las tiendas de K-Beauty más famosas del mundo.

Plaza Gwanghwamun

Uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad, rodeado de edificios históricos, museos y zonas culturales.

Los lugares que ningún fan del K-pop debería perderse

Para quienes viajan motivados por la música y el entretenimiento, Corea ofrece experiencias únicas.

Entre los sitios más buscados por los seguidores de la cultura pop destacan:

El distrito de Gangnam, inmortalizado por la canción “Gangnam Style”

Locaciones utilizadas en videoclips de artistas de K-pop

Cafeterías temáticas relacionadas con grupos musicales

Escenarios de dramas internacionales

Museos y espacios interactivos dedicados a la cultura coreana contemporánea

La Organización de Turismo de Corea reúne estas experiencias en la plataforma oficial Hallyuwiki, considerada actualmente la guía más completa para viajeros interesados en el fenómeno cultural coreano.

Busan, la ciudad costera que enamora a los viajeros

Quienes desean descubrir una Corea diferente suelen incluir Busan en su itinerario.

Ubicada entre montañas y el mar, la segunda ciudad más grande del país ofrece una combinación de playas, templos, mercados tradicionales y una vibrante vida cultural.

Entre sus principales atractivos destacan:

Playa Haeundae

Aldea Cultural Gamcheon

Templo Beomeosa

The Bay 101

Incheon: mucho más que el aeropuerto internacional

Aunque suele ser la puerta de entrada al país, Incheon merece una visita por derecho propio.

La ciudad alberga atractivos como:

Chinatown, el barrio chino más importante de Corea

El Parque de la Libertad

El Memorial del Desembarco de Incheon

Los templos Jeondeungsa y Bomunsa

Varias islas y espacios naturales cercanos

La gastronomía: otra razón para viajar

Muchos viajeros llegan atraídos por la comida que han visto en series y programas coreanos.

El kimchi, el bulgogi, el bibimbap y el pollo frito coreano se han convertido en embajadores de la gastronomía surcoreana alrededor del mundo.

Probar estos platillos en mercados tradicionales o restaurantes locales forma parte de la experiencia que más recuerdan quienes visitan el país.

El fenómeno K-Beauty también impulsa el turismo

La industria de la belleza coreana se ha convertido en otro de los grandes atractivos para los visitantes internacionales.

Miles de turistas llegan cada año interesados en productos para el cuidado de la piel, tratamientos dermatológicos y experiencias relacionadas con el bienestar, consolidando a Seúl como uno de los centros mundiales de la cosmética.

parada obligada para el #TeamMichi

Corea del Sur también ha convertido los cafés temáticos en una atracción turística.

En el barrio de Hongdae se encuentra Roof Cat Me, uno de los cafés de gatos más conocidos de Seúl. Aquí los visitantes pueden disfrutar una bebida mientras conviven con decenas de felinos en un ambiente relajado y muy popular entre turistas y locales.

La experiencia alcanza su momento más especial durante la hora de alimentación de los gatos, cuando el lugar muestra toda su personalidad, de acuerdo con Civitatis.

sabores que dominan las redes sociales

Gran parte del encanto de Corea también se encuentra en su cocina.

Muchos viajeros llegan buscando probar platillos que han visto en series o videos virales. El kimchi, el tteokbokki, el hotteok o los famosos puestos callejeros forman parte de una experiencia gastronómica que permite entender la vida cotidiana de los surcoreanos, señala Civitatis.

Requisitos para viajar a Corea del Sur desde México en 2026

Para los mexicanos, viajar a Corea del Sur es más sencillo de lo que muchos imaginan.

Documentos necesarios

Pasaporte mexicano vigente

No se requiere visa para viajes turísticos de hasta 90 días

Boleto de salida del país

Reserva de hospedaje o dirección donde se alojará el visitante

Comprobantes de solvencia económica en caso de ser solicitados por migración

Un destino que va mucho más allá de las tendencias

El éxito turístico de Corea del Sur no se explica únicamente por el K-pop o los K-dramas, también las experiencias gastronómicas, de belleza y cultura, de ahí que muchos jóvenes quieren conocer con sus propios ojos Corea del Sur.

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