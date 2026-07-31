SEP advierte clausura de escuelas militarizadas para el próximo ciclo escolar

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SEP con el ojo a las escuelas militarizadas. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que ninguna escuela militarizada podrá operar al inicio del ciclo escolar 2026-2027, ya que este modelo educativo no está autorizado en México. El titular de la dependencia, Mario Delgado, informó que se revisarán los permisos de funcionamiento en las 32 entidades y, donde existan irregularidades, se iniciarán procedimientos de clausura o regularización.

SEP ordena revisar todas las escuelas con modelo militarizado

El secretario de Educación Pública informó que ya instruyó a las autoridades educativas estatales a revisar todas las autorizaciones y los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para verificar que ningún plantel opere bajo denominaciones o modalidades de carácter militar.

Mario Delgado explicó que la intención es garantizar que, a partir del próximo 31 de agosto, fecha de inicio del siguiente ciclo escolar, ninguna institución funcione bajo un esquema militarizado.

“En nuestro país no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada”, afirmó el funcionario.

Escuelas que incumplan podrían ser clausuradas

El titular de la SEP señaló que, en caso de detectar instituciones que incumplan esta disposición, se aplicarán las medidas previstas por la ley.

Precisó que podrán suspenderse actividades, iniciarse procedimientos para su clausura o regularización y, al mismo tiempo, proteger el derecho de los estudiantes a continuar con sus estudios.

Además, indicó que los planteles deberán entregar la documentación académica correspondiente y reembolsar los pagos realizados por las familias cuando proceda.

“Donde existe el incumplimiento de esta disposición se procederá conforme a la ley, se suspenderán sus actividades, se iniciarán los procedimientos para su clausura o regularización”, señaló.

La SEP rechaza justificar violencia como disciplina

Mario Delgado también sostuvo que ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse bajo el argumento de la disciplina escolar.

“Ningún acto de violencia, abuso o maltrato puede justificarse con el concepto de disciplina”, enfatizó.

El funcionario reiteró que el sistema educativo mexicano debe garantizar espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, por lo que cualquier práctica contraria a estos principios será sancionada conforme a la legislación vigente.

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