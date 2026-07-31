Se disparan los puntajes altos: las inconsistencias detectadas por comisión de UNAM en su examen de admisión

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Comisión de la UNAM identifica inconsistencia en los examenes. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó que detectó irregularidades en el proceso de admisión 2026, luego de identificar un incremento atípico en el número de aspirantes con puntajes altos durante el examen de ingreso. Tras una revisión técnica, la institución concluyó que existieron conductas que pudieron afectar la equidad del proceso, por lo que implementará un examen de control para verificar los resultados de quienes obtuvieron las calificaciones más elevadas.

La decisión fue anunciada por la Comisión Técnica de Personas Expertas, creada por instrucción del rector Leonardo Lomelí Vanegas, con el objetivo de analizar la aplicación del examen y proponer medidas que garanticen la transparencia y confiabilidad del proceso de selección.

¿Qué irregularidades detectó la UNAM?

Durante la presentación del informe, el coordinador de la comisión, Eduardo Bárzana García, explicó que los análisis estadísticos revelaron un comportamiento inusual en los resultados del examen de admisión.

De acuerdo con los registros históricos correspondientes al periodo 2021-2025, únicamente entre 3.5% y 5% de las personas aspirantes obtenían 100 o más aciertos. Sin embargo, en el proceso de 2026, ese porcentaje aumentó hasta 16.3%, lo que representó un cambio considerado fuera de los parámetros habituales.

Las diferencias también fueron visibles entre quienes alcanzaron 110 o más aciertos. Mientras que en años anteriores este grupo representaba alrededor del 0.9% de los sustentantes, en 2026 la cifra llegó al 5.5%, es decir, aproximadamente seis veces más que en procesos anteriores.

Además, durante la supervisión del examen en línea mediante herramientas de inteligencia artificial, la Universidad detectó casos relacionados con apoyo externo, posibles suplantaciones de identidad y otras acciones irregulares, por lo que alrededor del 2% de las evaluaciones fueron canceladas.

En esos casos, las personas involucradas fueron convocadas para presentar nuevamente la prueba de manera presencial. Según informó la comisión, un alto porcentaje obtuvo resultados considerablemente menores respecto al examen original, lo que reforzó la necesidad de revisar el proceso.

Los especialistas concluyeron que las anomalías detectadas respondieron a factores múltiples, entre ellos la presunta distribución de respuestas, ofrecimientos para resolver exámenes completos y el uso de recursos tecnológicos que pudieron otorgar ventajas indebidas a algunos aspirantes.

La UNAM presentó denuncias contra presuntos responsables

Como parte de las acciones emprendidas, la UNAM informó que presentó las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para investigar a quienes pudieran estar relacionados con las presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de admisión.

La Universidad explicó que el cambio al examen en línea ofreció ventajas importantes, pero también implicó nuevos riesgos que obligaron a realizar una revisión exhaustiva del procedimiento.

El objetivo de las denuncias es que las autoridades determinen si existieron responsabilidades por la posible comercialización de respuestas, apoyo externo organizado u otras conductas que comprometieran la legalidad del examen.

Cronología de cómo surgió la investigación del examen de admisión

De acuerdo con la conferencia, el 17 de julio, la UNAM publicó los resultados oficiales del examen de ingreso, los cuales estuvieron disponibles para consulta digital. En los días posteriores comenzaron a difundirse análisis y observaciones sobre comportamientos estadísticos considerados inusuales en los puntajes obtenidos por algunos aspirantes.

Ante ello, el 21 de julio, el rector Leonardo Lomelí Vanegas solicitó un informe detallado sobre la aplicación del examen y ordenó la creación de una Comisión Técnica de Personas Expertas para revisar todo el proceso.

Posteriormente, el 24 de julio, la Universidad suspendió de manera provisional la entrega de documentos e inscripciones para aspirantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027, mientras continuaban las investigaciones.

Finalmente, el 27 de julio, quedó formalmente instalada la comisión técnica, integrada como un órgano temporal con autonomía para esclarecer los hechos, proponer mejoras al mecanismo de selección y garantizar un proceso de ingreso transparente y equitativo.

La Universidad aseguró que quienes obtuvieron su lugar de forma legítima no deben preocuparse, pues el objetivo es brindar certeza al proceso y proteger el derecho de quienes presentaron el examen de manera honesta.

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