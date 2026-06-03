Vacaciones SEP 2026: ¿Cuándo es el último día de clases en nivel básico?
En preescolar, primaria y secundaria, el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el miércoles 15 de julio. Sin embargo, algunos estados adelantarán las vacaciones por distintos motivos.
De acuerdo con el calendario oficial 2025-2026, el último día de clases en nivel básico es el próximo miércoles 15 de julio. Aplica para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.
Por ello, el calendario escolar contempla 185 días efectivos de clase para educación básica, conforme a la ley.
¿Qué estados adelantarán las vacaciones?
Al menos 10 entidades adelantarán el último día de clases del ciclo escolar 2025-2025 en preescolar, primaria y secundaria por el intenso calor o por el Mundial 2026.
- Colima: inicio de vacaciones para el 25 de junio
- Yucatán: 26 de junio
- Tlaxcala: 30 de junio
- Baja California Sur: 3 de julio
- San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio
- Nuevo León: 8 de julio
- Tamaulipas: 10 de julio
- Sinaloa: 10 de julio
- Guanajuato: 10 de julio
- Chihuahua: fecha pendiente de confirmación
¿Qué condiciones deben cumplirse para suspender clases en México?
Algunos estados pueden ajustar la fecha para el inicio de las vacaciones o la suspensión de clases con previa autorización de la SEP, debido a facultades otorgadas por la Ley General de Educación.
De esa forma, las escuelas pueden solicitar la suspensión de clases por:
- Olas de calor.
- Fenómenos meteorológicos.
- Emergencias sanitarias o de protección civil.
- Eventos especiales autorizados por las autoridades educativas.
Además, los ajustes deben respetar los lineamientos de la SEP, como mantener un mínimo de 185 días o un máximo de 200 días efectivos de clase por ciclo escolar.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.