Vacaciones SEP 2026: ¿Cuándo es el último día de clases en nivel básico?

| 11:18 | Bryan Rivera González | Uno TV
SEP confirma que estudiantes de nivel básico regresan a clases el lunes 12 de enero tras talleres docentes.
Foto: Cuartoscuro

En preescolar, primaria y secundaria, el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el miércoles 15 de julio. Sin embargo, algunos estados adelantarán las vacaciones por distintos motivos.

De acuerdo con el calendario oficial 2025-2026, el último día de clases en nivel básico es el próximo miércoles 15 de julio. Aplica para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por ello, el calendario escolar contempla 185 días efectivos de clase para educación básica, conforme a la ley.

¿Qué estados adelantarán las vacaciones?

Al menos 10 entidades adelantarán el último día de clases del ciclo escolar 2025-2025 en preescolar, primaria y secundaria por el intenso calor o por el Mundial 2026. 

  • Colima: inicio de vacaciones para el 25 de junio
  • Yucatán: 26 de junio
  • Tlaxcala: 30 de junio
  • Baja California Sur: 3 de julio
  • San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio
  • Nuevo León: 8 de julio
  • Tamaulipas: 10 de julio
  • Sinaloa: 10 de julio
  • Guanajuato: 10 de julio
  • Chihuahua: fecha pendiente de confirmación

¿Qué condiciones deben cumplirse para suspender clases en México?

Algunos estados pueden ajustar la fecha para el inicio de las vacaciones o la suspensión de clases con previa autorización de la SEP, debido a facultades otorgadas por la Ley General de Educación.

De esa forma, las escuelas pueden solicitar la suspensión de clases por:

  • Olas de calor.
  • Fenómenos meteorológicos.
  • Emergencias sanitarias o de protección civil.
  • Eventos especiales autorizados por las autoridades educativas.

Además, los ajustes deben respetar los lineamientos de la SEP, como mantener un mínimo de 185 días o un máximo de 200 días efectivos de clase por ciclo escolar.

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