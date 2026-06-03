Vacaciones SEP 2026: ¿Cuándo es el último día de clases en nivel básico?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En preescolar, primaria y secundaria, el último día de clases del ciclo escolar 2025-2026 será el miércoles 15 de julio. Sin embargo, algunos estados adelantarán las vacaciones por distintos motivos.

De acuerdo con el calendario oficial 2025-2026, el último día de clases en nivel básico es el próximo miércoles 15 de julio. Aplica para las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Por ello, el calendario escolar contempla 185 días efectivos de clase para educación básica, conforme a la ley.

¿Qué estados adelantarán las vacaciones?

Al menos 10 entidades adelantarán el último día de clases del ciclo escolar 2025-2025 en preescolar, primaria y secundaria por el intenso calor o por el Mundial 2026.

Colima: inicio de vacaciones para el 25 de junio

Yucatán: 26 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

San Luis Potosí (región Huasteca): 5 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Sinaloa: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Chihuahua: fecha pendiente de confirmación

¿Qué condiciones deben cumplirse para suspender clases en México?

Algunos estados pueden ajustar la fecha para el inicio de las vacaciones o la suspensión de clases con previa autorización de la SEP, debido a facultades otorgadas por la Ley General de Educación.

De esa forma, las escuelas pueden solicitar la suspensión de clases por:

Olas de calor.

Fenómenos meteorológicos.

Emergencias sanitarias o de protección civil.

Eventos especiales autorizados por las autoridades educativas.

Además, los ajustes deben respetar los lineamientos de la SEP, como mantener un mínimo de 185 días o un máximo de 200 días efectivos de clase por ciclo escolar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.