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CNDH reconoce abusos en caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 208VG/2026 sobre el caso Ayotzinapa, en la que acreditó violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, derivadas de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, además de violaciones al derecho a la verdad y a la justicia por una inadecuada procuración de justicia.

Mediante un comunicado, la CNDH, encabezada por Rosario Piedra Ibarra, informó que la investigación tuvo origen en una queja presentada el 24 de junio de 2021 por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, quienes solicitaron revisar las actuaciones relacionadas con el caso y aportar nuevos elementos sobre los hechos ocurridos en Iguala.

Mediante la #Recomendación 208VG/2026, acreditamos violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, así como deficiencias en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en… pic.twitter.com/smlzBhJZ3v — CNDH en México (@CNDH) July 9, 2026

La indagatoria dio origen al expediente CNDH/2/2022/505/Q/VG, que posteriormente fue reclasificado como una investigación por violaciones graves a derechos humanos.

Caso Ayotzinapa: CNDH documenta uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada

En la recomendación 208VG/2026, la CNDH determinó que existieron violaciones graves al derecho a la libertad por uso excesivo de la fuerza, tortura y desaparición forzada en agravio de 40 estudiantes normalistas.

Asimismo, estableció que hubo violaciones al derecho a la integridad física y a la vida en perjuicio de seis estudiantes, además de uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra otros sobrevivientes de los ataques.

El organismo también concluyó que se registraron violaciones al derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas directas e indirectas debido a deficiencias en las investigaciones realizadas durante más de una década.

Para integrar la recomendación, la CNDH informó que revisó:

Actuaciones ministeriales.

Expedientes previos de la propia Comisión.

Informes y documentos de organismos nacionales e internacionales.

Elementos que, según el organismo, no fueron considerados o fueron analizados de manera parcial en investigaciones anteriores.

Además, señaló que incorporó al expediente 20 preguntas formuladas por madres y padres de los estudiantes desaparecidos, sostuvo reuniones con sobrevivientes del caso y con integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, así como acciones para identificar y registrar víctimas directas e indirectas.

Recomendación 208VG/2026 fue dirigida a autoridades federales y estatales

La CNDH informó que entre los temas abordados en la recomendación se encuentra la documentación relacionada con los denominados 800 folios “CRFI”, la actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como resoluciones judiciales que derivaron en la liberación de personas procesadas por el caso.

El documento también analiza la situación del estudiante identificado como V44, respecto de quien la Comisión concluyó que fue víctima de tortura y ejecución extrajudicial.

La recomendación 208VG/2026 fue dirigida a:

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa .

. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR) .

de la . La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas .

. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) .

. Autoridades estatales de Guerrero .

. Ayuntamientos de la región Norte del estado.

Corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

De acuerdo con la CNDH, el documento tiene como propósito aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos, fortalecer las investigaciones en curso y garantizar los derechos de las víctimas directas e indirectas del caso Ayotzinapa.

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