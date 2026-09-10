¿Vas a cruzar a EE. UU.? Estas garitas tendrán cierres el 11 de septiembre a las 5:46 a. m.

GENERANDO AUDIO...

Por el 11-S se cerrarán garitas en Tijuana. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Este viernes 11 de septiembre, viajeros que planeen cruzar hacia Estados Unidos deberán tomar precauciones, ya que la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) realizará pausas temporales en distintos cruces fronterizos (garitas o puentes) con motivo del 25 aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

¿Qué garitas serán afectadas?

En Tijuana, Baja California, las garitas de San Ysidro y Otay Mesa tendrán una breve interrupción del tráfico hacia el norte a partir de las 5:46 de la mañana, indicó la CBP de San Diego.

Mientras que en Eagle Pass, Texas, el Puente Internacional Camino Real, que conecta con Piedras Negras, Coahuila, permanecerá cerrado temporalmente al tráfico vehicular y comercial durante la ceremonia.

¿Cuánto durará el cierre de las garitas?

En las garitas de San Ysidro y Otay Mesa, la CBP detendrá temporalmente el tráfico en dirección norte a las 5:46 a. m. del viernes 11 de septiembre para realizar un momento de silencio. La dependencia señala que las operaciones normales se reanudarán inmediatamente después de la breve ceremonia (durará un par de minutos), por lo que no establece una hora exacta de reapertura.

En Eagle Pass, el cierre del Puente Camino Real comenzará a las 7:15 a. m. y está previsto que el tráfico vehicular y comercial se reanude aproximadamente a las 8:00 a. m. La CBP recomienda a quienes necesiten utilizar este cruce que hagan sus arreglos para pasar antes de las 7:15 a. m.

La ceremonia en ambos casos busca recordar a las personas que perdieron la vida durante los ataques del 11 de septiembre de 2001 (11-S), así como reconocer el servicio y sacrificio de los cuerpos de emergencia, autoridades, militares y otras personas afectadas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.