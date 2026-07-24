INE pospone la discusión de lineamientos para actos anticipados de campaña

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El Instituto Nacional Electoral (INE) pospuso la discusión de los lineamientos para regular los actos anticipados de campaña y los procesos internos de los partidos políticos, pese a que el inicio del próximo proceso electoral está previsto para septiembre. La decisión generó posturas divididas entre consejeros y representantes partidistas.

El proyecto estaba incluido en el orden del día de la sesión del Consejo General del INE, pero fue retirado al comenzar los trabajos. La mayoría de los consejeros argumentó que es necesario abrir más mesas de diálogo para alcanzar un consenso con todas las fuerzas políticas, incluidos los partidos de reciente creación.

INE pospone discusión sobre actos anticipados de campaña

El consejero electoral Jorge Montaño explicó que el objetivo es fortalecer el documento para que responda a las necesidades del próximo proceso electoral.

Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respaldó el aplazamiento y señaló que la decisión busca atender la petición de los partidos políticos de realizar más reuniones de trabajo antes de votar el proyecto.

Consejeros advierten retraso en la regulación

Los consejeros Carla Humphrey, Arturo Castillo y Martín Faz votaron en contra de retirar el proyecto del orden del día al considerar que la regulación llega con retraso.

Humphrey recordó que los consejeros plantearon el tema desde marzo y que el órgano electoral ya había elaborado proyectos desde mayo, por lo que consideró que el tiempo transcurrido era suficiente para alcanzar acuerdos.

En el mismo sentido, Martín Faz cuestionó que durante ese periodo no se hubieran realizado las reuniones necesarias para avanzar en la discusión del documento.

Partidos políticos mantienen posturas encontradas

La mayoría de los representantes de Morena y sus aliados respaldó la decisión del INE de continuar con mesas de trabajo antes de aprobar los lineamientos.

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Garibay, afirmó que aún es posible construir consensos mediante nuevas reuniones.

En contraste, representantes del PAN y del partido Somos advirtieron que las reglas podrían aprobarse cuando el proceso electoral ya haya comenzado. Marco Antonio Baños, representante de Somos, señaló que ya existen campañas adelantadas y cuestionó la utilidad de emitir lineamientos una vez iniciado el calendario electoral.

Hasta el momento, el INE no ha definido una nueva fecha para discutir y votar el proyecto.

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