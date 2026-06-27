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Policías asesinados en México. Foto: Cuartoscuro.

En casi seis meses de 2026, al menos 165 policías han sido asesinados en México, de acuerdo con la organización Causa en Común. El registro incluye corporaciones municipales, estatales, federales, así como elementos de la Guardia Nacional y del Ejército.

🔴 Al menos 6 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 19 al 25 de junio de 2026. En lo que va del año han sido asesinados al menos 165.



Los estados con más agentes asesinados son: Jalisco (34), Michoacán (20), Sinaloa (19), Estado de México (14) y Morelos (13).… pic.twitter.com/Mg5Zqir9eS — Causa en Común (@causaencomun) June 26, 2026

165 policías asesinados en México durante 2026

La organización documentó que entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2026 han sido asesinados al menos 165 agentes de seguridad pública.

El registro señala que las víctimas corresponden a distintas corporaciones de seguridad:

71 policías municipales

47 policías estatales

36 agentes de la Guardia Nacional

9 elementos del Ejército

2 agentes federales

En cuanto a la distribución por entidades, los estados con el mayor número de policías asesinados en 2026 son:

Jalisco, con 34

Michoacán, con 20

Sinaloa, con 19

Estado de México, con 14

Morelos, con 13

Estos cinco estados concentran la mayor cantidad de agentes de seguridad pública asesinados durante el periodo reportado.

Seis agentes de seguridad pública fueron asesinados del 19 al 25 de junio

En su actualización semanal, Causa en Común informó que entre el 19 y el 25 de junio de 2026 fueron asesinados al menos seis agentes de seguridad pública.

Los casos registrados durante ese periodo ocurrieron en las siguientes entidades:

Baja California, un caso

Guanajuato, un caso

Jalisco, un caso

Estado de México, un caso

San Luis Potosí, un caso

Guerrero, un caso

La organización mantiene un seguimiento periódico de estos hechos con base en los casos que documenta a nivel nacional.

Más de 600 agentes de seguridad pública asesinados desde octubre de 2024

Además del balance correspondiente a 2026, Causa en Común informó que entre el 1 de octubre de 2024 –inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum– y el 25 de junio de 2026 han sido asesinados al menos 607 agentes de seguridad pública en México.

El registro integra a elementos de distintas corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, así como de instituciones federales, con base en la documentación realizada por la organización.

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