Secretaría de las Mujeres condena agresión de Víctor Rodríguez Padilla y pide proteger a la víctima

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Esposa de Víctor Rodríguez denunció agresión. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de las Mujeres condenó la agresión cometida por Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra su esposa, luego de que se difundiera un video del hecho en redes sociales. La dependencia exigió que el caso sea investigado con perspectiva de género y sin permitir impunidad.

A través de un pronunciamiento, la dependencia federal también pidió garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima, además de reiterar su compromiso para brindar acompañamiento institucional durante el proceso de denuncia y acceso a la justicia.

La Secretaría de las Mujeres pide investigar la agresión sin impunidad

En su posicionamiento, la Secretaría señaló que este caso, al igual que cualquier acto de violencia cometido contra mujeres y niñas, debe ser investigado por las autoridades competentes con perspectiva de género.

Condenamos cualquier acto de violencia contra las mujeres.



Desde la SecretaríaDeLasMujeres establecimos contacto para la orientación y acompañamiento a la víctima María Felicia Jiménez.



En el @GobiernoMX ninguna agresión contra las mujeres será tolerada.



Reiteramos nuestro… pic.twitter.com/qFKu2eiMvZ — Secretaría de las Mujeres (@mujeresgobmx) June 27, 2026

La dependencia sostuvo que estos hechos deben ser atendidos y sancionados conforme a la ley, al tiempo que reiteró que no debe existir impunidad en casos de violencia contra las mujeres.

Buscan garantizar protección y acompañamiento a la víctima

Como parte de las acciones emprendidas, la Secretaría informó que ya estableció contacto con la víctima para ofrecer orientación, acompañamiento y apoyo institucional.

Asimismo, indicó que el respaldo incluye medidas de protección y acompañamiento durante la presentación de la denuncia ante la fiscalía especializada correspondiente.

La dependencia subrayó que es indispensable garantizar la integridad y seguridad de la mujer afectada mientras avanzan las investigaciones.

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