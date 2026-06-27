Nuevos partidos, PAZ y Somos MX, ¿quiénes son y qué buscan?

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Dos nuevos partidos políticos, PAZ y Somos México, buscan incorporarse al escenario político nacional tras obtener su registro. Mientras uno se presenta como una opción abiertamente opositora, el otro rechaza las versiones que lo califican como un partido satélite del oficialismo. Ambos ya perfilan sus objetivos para las elecciones de 2027 y la contienda presidencial de 2030.

A partir del 1 de julio, PAZ y Somos México recibirán recursos públicos por parte del INE para iniciar sus actividades como partidos nacionales. Su primer reto será conservar el registro, para lo que deberán alcanzar al menos el 3% de la votación nacional en la próxima elección federal.

PAZ y Somos México delinean sus objetivos rumbo a 2027 y 2030

Somos México se define como un partido de centro derecha, aunque asegura que las ideologías no están por encima de las causas ciudadanas. Entre los temas que impulsa menciona el respaldo a las madres buscadoras, los padres de niños con cáncer, la seguridad y el crecimiento económico.

El secretario de Comunicación de Somos México, Amado Avendaño, afirmó que también buscan sumar a personas decepcionadas de otras fuerzas políticas. Entre sus principales liderazgos figuran Guadalupe Acosta Naranjo y exfuncionarios del INE, como Edmundo Jacobo.

De cara a las elecciones de 2027, el partido aspira a competir por más de 17 mil cargos públicos. Su meta de largo plazo es construir una alianza que les permita disputar la Presidencia en 2030. “En el 2027 queremos calificar a la liguilla”, señaló Avendaño, al tiempo que reconoció que será difícil alcanzar ese objetivo sin alianzas.

PAZ rechaza ser un partido satélite

Por su parte, PAZ mantiene vínculos con grupos cristianos y evangélicos y surge tras la pérdida de registro de Encuentro Social y Encuentro Solidario, fuerzas que fueron aliadas de Morena desde 2018.

Entre sus fundadores se encuentra Hugo Andrés Flores Mata, hijo del diputado federal de Morena Hugo Eric Flores, a quien describió como el “líder moral” del proyecto. No obstante, aclaró que su padre deberá decidir su futuro político mientras continúa desempeñando su cargo como legislador.

La fundadora de PAZ, Alejandrina Moreno, aseguró que el objetivo del partido es impulsar un país con mayor tranquilidad y confianza. Además, rechazó que la organización pueda considerarse un partido satélite y sostuvo que su historia política comenzó antes del surgimiento de Morena.

Respecto al financiamiento público, Somos México estima recibir alrededor de 73 millones de pesos durante el resto del año, mientras que PAZ confía en conservar la base social que, asegura, ha mantenido en los tres procesos electorales anteriores. Ambos institutos políticos enfrentarán en la próxima elección el desafío de alcanzar el porcentaje mínimo de votos para mantener su registro nacional.