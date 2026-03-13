Video inédito del “Mencho” revela presunto origen del apodo “Señor de los Gallos”

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Video del “Mencho” muestra presunto origen de su apodo. Foto: Uno TV

Un video que comenzó a circular en redes sociales ha generado conversación entre usuarios al mostrar, presuntamente, a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como el “Mencho”, en un palenque durante una pelea de gallos.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en plataformas digitales, han llamado la atención porque podrían explicar el origen del apodo con el que también se le conoce: “Señor de los Gallos”.

El material fue difundido inicialmente a través de la red social X, presuntamente por un usuario anónimo.

Así aparece el “Mencho” en el video viral

En el video se observa a un hombre identificado como el “Mencho” dentro de un palenque, aparentemente después de una pelea de gallos.

En las imágenes se le ve rodeado de personas mientras sostiene un gallo de pelea, acercándolo hacia la orilla del ruedo para mostrarlo a quienes se encuentran alrededor.

También se aprecia que viste ropa casual, con pantalón de mezclilla y una camisa azul claro, mientras aparentemente celebra el resultado del combate entre aves.

El ambiente del lugar parece ser el de un palenque lleno de asistentes, lo que ha llevado a algunos usuarios a relacionar estas escenas con el origen del sobrenombre “Señor de los Gallos”.

¿Es real o es IA? Surgen dudas sobre la autenticidad del video

Tras la viralización del material, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar la autenticidad del video.

Algunos señalan que podría tratarse de una recreación generada con inteligencia artificial, aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial que respalde esa versión.

La difusión del clip ocurre en un contexto en el que el nombre de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha vuelto a aparecer en la conversación pública tras distintos reportes y operativos en México.

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