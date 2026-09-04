“¡Dejen su celular!”: el mensaje de Scott Galloway a jóvenes en México Siglo XXI

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El empresario, profesor y autor estadounidense Scott Galloway participó este viernes en México Siglo XXI 2026, evento anual organizado por la Fundación Telmex Telcel, donde lanzó un mensaje directo a miles de jóvenes: reducir el tiempo frente a las pantallas y construir una vida basada en relaciones reales.

Durante su participación en el Auditorio Nacional, Galloway abordó temas como la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, la salud mental, las redes sociales y los retos que enfrentan hombres y mujeres en un entorno cada vez más digitalizado. Su conclusión fue contundente:

“Por favor, ¡dejen su maldito celular!”.

“La IA no te quitará el trabajo, pero alguien que la use sí”: Scott Galloway

Uno de los temas centrales de su intervención fue la inteligencia artificial.

Galloway rechazó las visiones catastróficas que plantean una desaparición masiva de empleos y sostuvo que la tecnología terminará generando nuevas oportunidades laborales.

“La inteligencia artificial no los va a dejar sin empleo. Alguien que la entiende es el que va a tomar su empleo”.

El académico recomendó a los jóvenes incorporar herramientas de IA a su trabajo diario, utilizarlas para mejorar tareas y desarrollar habilidades digitales, pero sin delegar completamente su capacidad de análisis o aprendizaje.

También advirtió que los estudiantes deben evitar depender totalmente de estas plataformas.

“Primero hagan el borrador y después usen la IA para mejorarlo”.

Redes sociales, videojuegos y soledad

Galloway aseguró que la mayor amenaza de la inteligencia artificial no es tecnológica, sino social.

Según explicó, el problema más serio es la creciente soledad de los jóvenes, especialmente entre los hombres, quienes pasan cada vez más tiempo frente a pantallas y menos tiempo interactuando con otras personas.

Advirtió que las grandes plataformas compiten constantemente por captar más atención y reducir el tiempo dedicado a la convivencia real.

“La amenaza más grande de la IA es la soledad”.

El consejo para los veinteañeros: hagan amigos

Durante la conferencia, insistió en que el éxito profesional y personal depende en gran medida de las relaciones humanas.

Por ello recomendó aprovechar la juventud para construir redes de contacto, conocer personas y desarrollar habilidades sociales.

“Salgan todas las noches. Hagan tantos amigos como sea posible”.

También defendió el trabajo presencial, al considerar que la oficina sigue siendo un espacio donde surgen relaciones profesionales, mentorías y oportunidades que difícilmente aparecen trabajando de forma aislada.

Hombres, mujeres y tecnología

Galloway sostuvo que no cree que existan diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las oportunidades que deben tener dentro de la economía digital.

“Todos merecen las mismas oportunidades”.

Sin embargo, afirmó que Estados Unidos enfrenta problemas relacionados con la inserción económica de los hombres jóvenes y el deterioro de sus vínculos sociales.

A su juicio, la respuesta no pasa por enfrentar a hombres y mujeres, sino por fortalecer las relaciones, la colaboración y el respeto entre ambos.

Su fórmula para una vida productiva

Al cierre de su intervención, Galloway resumió su visión en una idea sencilla: la tecnología debe ser una herramienta, no un sustituto de la vida real.

Para él, el éxito sigue dependiendo de factores tradicionales como la disciplina, la capacidad de contar historias, la construcción de relaciones personales y el servicio hacia los demás.

“La clave para la felicidad y una vida productiva es la siguiente: las relaciones en la vida real”.

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