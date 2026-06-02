¿Buscas casa? Vivienda Bienestar mantiene entregas y nuevos registros

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Conavi mantiene registros para Vivienda Bienestar. Foto: Getty

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantiene activa la entrega de casas del programa Vivienda Bienestar durante 2026, mientras avanza el proceso de preinscripción para personas interesadas en acceder a una vivienda a bajo costo.

El programa federal está dirigido principalmente a sectores prioritarios, entre ellos jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena y afromexicana, así como ciudadanos que no cuentan con seguridad social.

¿Dónde se han entregado viviendas de Vivienda Bienestar?

Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Conavi entregaron viviendas en el complejo La Casita Norte, en Durango capital, sumándose a otras localidades donde ya se han otorgado hogares a familias beneficiarias.

Las entregas también se han realizado en San José Chiapa, Puebla; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Colima, Colima; Xoxocotla, Morelos; Guadalupe, Zacatecas; Comalcalco, Tabasco; Ciudad Victoria y Matamoros, Tamaulipas; Chetumal, Quintana Roo, y Tepic, Nayarit.

¿Qué pasa después del prerregistro en Conavi?

Las personas que ya realizaron su prerregistro deberán esperar la publicación de la convocatoria oficial en su municipio o en una localidad cercana.

Posteriormente, tendrán que acudir a los módulos habilitados para completar el registro presencial y entregar la documentación correspondiente.

Una vez concluida esta etapa, la Conavi publicará una lista de aspirantes preseleccionados que cumplieron con los requisitos establecidos.

Así será la selección de beneficiarios

Como parte del proceso, personal de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar hará visitas domiciliarias para verificar la información proporcionada por los solicitantes.

En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles, se llevará a cabo una asamblea informativa y un sorteo para definir a las personas beneficiarias, con el objetivo de garantizar transparencia e igualdad de oportunidades.

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