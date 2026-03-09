Petróleo cae por debajo de 90 dólares y mercados se alivian tras declaración de Trump sobre Irán

GENERANDO AUDIO...

Petróleo bajó su precio y mercados se recuperan. Fotos: Reuters

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que la guerra en Medio Oriente está “prácticamente terminada”, generaron una reacción inmediata en los mercados internacionales: el precio del petróleo cayó con fuerza, por debajo de los 90 dólares, las bolsas de Wall Street cerraron al alza y el dólar retrocedió frente al peso mexicano.

Sin embargo, el optimismo financiero contrasta con los riesgos que aún ven analistas e inversionistas, quienes advierten que la volatilidad energética y las tensiones geopolíticas todavía podrían impactar la inflación global y el crecimiento económico.

Trump asegura que la guerra está “prácticamente terminada”

Durante una entrevista con CBS, Donald Trump afirmó que el conflicto con Irán está “prácticamente terminado”, al asegurar que el país ya no cuenta con marina, comunicaciones ni fuerza aérea operativa.

Tras estas declaraciones, los mercados reaccionaron con alivio, luego de varios días de fuerte tensión que habían disparado los precios de la energía y provocado caídas en las bolsas internacionales.

El petróleo retrocede tras días de fuertes alzas por el conflicto

El precio del petróleo subió durante el lunes por el miedo a que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán afectara el suministro mundial.

Al cierre oficial de los mercados, el petróleo todavía terminó más caro que el viernes:

el Brent cerró en 98.96 dólares

cerró en el WTI (West Texas Intermediate) cerró en 94.77 dólares

Pero después del cierre, Donald Trump dijo que la guerra con Irán está “prácticamente terminada”.

Eso hizo que los inversionistas pensaran que el conflicto podría bajar de intensidad y que habría menos riesgo para la producción y el transporte de petróleo. Por eso, el precio comenzó a caer en las operaciones posteriores al cierre.

Antes, durante el día, el petróleo había subido importantemente:

el Brent llegó a 119.50 dólares

llegó a el WTI a 119.48 dólares

Luego, tras las declaraciones de Trump, bajó fuerte:

el Brent cayó a 87.87 dólares (caída de 5.20% )

cayó a (caída de ) el WTI a 84.11 dólares (caída de 7.47%)

También ayudó a calmar al mercado la idea de que países del G7 podrían usar sus reservas estratégicas de petróleo para evitar que el precio siguiera disparándose.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo ha subido cerca de 70% en apenas diez días, un aumento poco común en un periodo tan corto.

Wall Street revierte pérdidas y cierra al alza

El optimismo también se reflejó en la bolsa estadounidense. Tras comenzar la sesión con caídas superiores al 1%, los principales índices de Wall Street terminaron la jornada en terreno positivo:

Dow Jones Industrial Average subió 0.50%

subió Nasdaq Composite avanzó 1.38%

avanzó S&P 500 ganó 0.83%

El repunte se produjo después de que los inversionistas interpretaran las declaraciones de Trump como una señal de posible desescalada del conflicto.

El dólar baja frente al peso tras las tensiones del día

El mercado cambiario también reflejó ánimo. Durante la mañana, el dólar llegó a cotizar cerca de 18 pesos mexicanos, en medio de la incertidumbre global. No obstante, tras las declaraciones del mandatario estadounidense, la moneda estadounidense retrocedió hasta alrededor de 17.63 pesos por dólar.

La volatilidad cambiaria refleja la sensibilidad de los mercados ante cualquier señal relacionada con el conflicto en Medio Oriente.

La Bolsa Mexicana cae en medio de incertidumbre

A pesar del repunte en Wall Street, los mercados no reaccionaron de forma uniforme.

La S&P/BMV IPC, principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró con una caída de 1.04%, al ubicarse en 66,612 puntos, reflejando la cautela de los inversionistas.

Analistas advierten riesgos de estanflación pese al alivio en mercados

A pesar del optimismo momentáneo, analistas financieros advierten que el riesgo económico global no ha desaparecido.

El analista Lee Hardman, del banco japonés MUFG, advirtió que el fuerte aumento en los precios de la energía podría incrementar el riesgo de estanflación.

La estainflación se produce cuando coinciden alta inflación y bajo crecimiento económico, un escenario que suele obligar a los bancos centrales a subir las tasas de interés, lo que a su vez puede afectar la actividad económica.

