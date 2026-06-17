Actividad económica de México creció 1.1% anual en mayo de 2026: Inegi

GENERANDO AUDIO...

La actividad económica podría crecer este mayo según Inegi. Foto: Getty

La actividad económica de México registró un crecimiento anual de 1.1% en mayo de 2026, de acuerdo con la estimación oportuna del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que también anticipó que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) no presentó variación respecto a abril.

El reporte difundido este miércoles 17 de junio por el Inegi muestra que la economía mexicana mantuvo un comportamiento estable a tasa mensual, mientras que el avance anual estuvo impulsado principalmente por las actividades terciarias.

En mayo 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 1.1% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬆️ 0.7% secundarias

⬆️ 1.7% terciarias



📄 Consulta… pic.twitter.com/L4PDQJmKrP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 17, 2026

El IOAE permite anticipar el desempeño del IGAE, considerado una referencia mensual del Producto Interno Bruto (PIB), cinco semanas antes de la publicación oficial del indicador.

Las estimaciones del organismo corresponden a cifras desestacionalizadas y se elaboran mediante modelos econométricos que utilizan información disponible antes de la publicación del IGAE.

IOAE anticipa crecimiento de 1.1% del IGAE en mayo

Para mayo de 2026, el Inegi estimó que el IGAE registró una variación anual de 1.1%, con un intervalo de confianza de entre 0.0% y 2.3%.

En comparación mensual, el indicador se habría mantenido sin cambios, con una estimación puntual de 0.0% y un rango de variación de entre -1.1% y 1.2%.

De confirmarse estas cifras en la publicación oficial del IGAE, la economía mexicana mantendría un avance moderado durante el quinto mes del año.

El IOAE se publica tres semanas después del mes de referencia, mientras que el IGAE definitivo se difunde ocho semanas después.

Actividades terciarias impulsan la actividad económica de México

Por grupos de actividad económica, el Inegi prevé que las actividades terciarias, relacionadas con el comercio y los servicios, registren un crecimiento anual de 1.7% en mayo.

A tasa mensual, este segmento no habría mostrado cambios respecto al mes previo.

Las actividades terciarias alcanzaron un nivel estimado de 108.8 puntos, considerando la base de referencia de 2018 igual a 100.

Para abril de 2026, este grupo de actividades también mostró un crecimiento anual de 1.7%.

Actividades secundarias registran crecimiento anual de 0.7%

El IOAE estima que las actividades secundarias, integradas por los sectores industrial, minero, manufacturero y de la construcción, crecieron 0.7% anual en mayo.

Sin embargo, en comparación mensual se prevé una disminución de 0.2%.

El nivel estimado para este grupo de actividades fue de 102.3 puntos.

Para abril, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) registró un crecimiento anual de 1.8% y un avance mensual de 2.1%, cifras que el Inegi considera como valores observados.

IGAE alcanzó 106.3 puntos en mayo de 2026

El Inegi proyectó que el IGAE se ubicó en 106.3 puntos durante mayo de 2026, sin cambios respecto al nivel estimado para abril.

El indicador utiliza como referencia el año base 2018 igual a 100 y permite dar seguimiento al comportamiento de la economía mexicana en el corto plazo.

Las estimaciones del IOAE se calculan de forma independiente a las de sus componentes y cuentan con un nivel de confianza de 95%.

El organismo estadístico publicará posteriormente los resultados definitivos del IGAE, que permitirán confirmar la evolución de la actividad económica nacional durante mayo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.