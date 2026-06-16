Pobreza laboral en México: 66% sigue atrapado pese a trabajar

GENERANDO AUDIO...

Pobreza laboral persiste en México. Foto: Cuartoscuro

En México, el 66% de las personas sigue en pobreza laboral a pesar de tener una ocupación. El Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) reveló que, pese a trabajar, sus ingresos no son suficientes para cubrir una canasta alimentaria para todos los integrantes del hogar.

Estas condiciones que mantienen a las familias en posiciones vulnerables se explican en el estudio del centro, que monitorea los ingresos laborales de los hogares mexicanos, el acceso a servicios de salud, los salarios según la escolaridad y la situación de pobreza laboral que enfrentan las familias en el país.

Ser mujer, vivir en ciertos estados o depender de un solo ingreso aumenta el riesgo

El estudio identificó varios factores que incrementan las probabilidades de permanecer en pobreza laboral durante largos periodos.

Entre ellos destacan que el hogar tenga una jefa de familia, depender económicamente de una sola persona o vivir en entidades como Chiapas, Veracruz, Guerrero e Hidalgo.

De acuerdo con Gonzalo Hernández Licona, director del Observatorio Social del CEEY, el 66% de las personas que estaban en pobreza laboral durante el primer trimestre de 2025 continuaron en esa condición un año después.

“Una parte de la respuesta de por qué unas personas pueden salir de la pobreza laboral y otras no se encuentra en el origen de las personas, las características de sus hogares y el tipo de ocupación que desempeñan en el mercado laboral”, explicó.

El reporte también encontró diferencias entre hogares encabezados por hombres y mujeres. Entre quienes permanecieron en pobreza laboral, 43% tenía jefa de familia, mientras que entre quienes lograron salir de esa condición la cifra bajó a 36%.

La informalidad sigue siendo el principal obstáculo

Otro de los hallazgos más relevantes es la fuerte relación entre la informalidad laboral y la permanencia en la pobreza.

El estudio señala que 91% de las personas que continúan en pobreza laboral trabajan en el sector informal, es decir, en empleos que no ofrecen acceso a la seguridad social ni prestaciones.

Incluso quienes logran mejorar sus ingresos suelen incorporarse a empleos precarios.

“Los empleos formales están muy lejos de ser una realidad para quienes se quedan en pobreza laboral y aún para quienes pueden salir de ella“, explicó Mariana Ramos, investigadora del Observatorio Social del CEEY.

Los hogares que salieron de la pobreza lograron triplicar sus ingresos

El reporte muestra que los hogares que consiguieron abandonar la pobreza laboral aumentaron significativamente su capacidad de generar ingresos.

En promedio, sus ingresos laborales pasaron de 4 mil 300 pesos a 12 mil 700 pesos mensuales, principalmente porque más integrantes comenzaron a participar en el mercado laboral.

Por el contrario, los hogares que permanecieron en pobreza laboral registraron ingresos promedio de 2 mil 600 pesos mensuales, una cifra que prácticamente no cambió de un año a otro.

El CEEY concluye que un mercado laboral más dinámico y formal es la principal alternativa para salir de la pobreza laboral, en un escenario donde las características personales y las circunstancias de origen dejen de ser una limitante para salir adelante.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.