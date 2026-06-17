Día del Padre generará derrama económica de 5 mil 506 mdp en CDMX: CANACO

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Estiman alta derrama económica para el Día del Padre. Foto: Getty

La celebración del Día del Padre 2026 generará una derrama económica de 5 mil 506 millones de pesos en la Ciudad de México, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), que prevé un incremento de 11.7% respecto al mismo periodo de 2025.

La organización empresarial informó este martes 17 de junio que el aumento en la actividad comercial estará impulsado por las compras de regalos y las reuniones familiares organizadas con motivo de esta celebración.

Según las proyecciones de la CANACO CDMX, el gasto promedio por festejo será de 3 mil 59 pesos, monto destinado principalmente a la adquisición de obsequios, consumo en establecimientos y actividades recreativas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en la capital del país habitan entre 1.7 y 1.9 millones de padres de familia, quienes serán los principales destinatarios de los festejos programados para esta fecha.

Gasto promedio por Día del Padre en CDMX será de 3 mil 59 pesos

La CANACO CDMX detalló que el gasto estimado por familia contempla diversos conceptos relacionados con la celebración del Día del Padre, entre ellos alimentos, entretenimiento y la compra de artículos para obsequiar.

La cámara empresarial señaló que las familias capitalinas mantienen el interés por conmemorar esta fecha, lo que se reflejará en el comportamiento del consumo durante los días previos y el fin de semana del festejo.

El organismo destacó que la derrama económica prevista representa un crecimiento de 11.7% en comparación con las ventas registradas durante la celebración del Día del Padre en 2025.

Sectores con mayores ventas por el Día del Padre 2026

De acuerdo con la CANACO CDMX, los giros comerciales que tendrán un mayor impacto en sus ventas durante esta temporada serán:

Restaurantes, bares y centros de entretenimiento

Tiendas de ropa, calzado y accesorios para caballero

Comercios de artículos electrónicos, gadgets y telefonía celular

Tiendas departamentales y de autoservicio

Venta de vinos, licores y artículos de cuidado personal

La expectativa de crecimiento abarca a los sectores de comercio, servicios y turismo de la capital del país.

CANACO CDMX llama a comprar en comercios formales

El presidente de la CANACO CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado a la ciudadanía para realizar sus compras en establecimientos formalmente constituidos.

El representante empresarial señaló que estos negocios ofrecen garantías sobre la calidad de los productos y la seguridad en las transacciones comerciales.

Asimismo, indicó que el consumo en comercios contribuye a la recaudación fiscal, impulsa la actividad económica y favorece la generación de empleos en la CDMX.

La celebración del Día del Padre 2026 se perfila como una de las fechas con mayor dinamismo comercial para los negocios de la capital, particularmente en los sectores vinculados con el consumo familiar y las actividades recreativas.

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