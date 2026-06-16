Banco del Bienestar niega afectaciones tras sanciones de la CNBV

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Foto: Cuartoscuro

El Banco del Bienestar aseguró que las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no provocaron daños patrimoniales a sus usuarios ni afectaron los recursos destinados a los Programas para el Bienestar.

A través de un comunicado, la institución financiera afirmó que las observaciones corresponden a procedimientos administrativos detectados por la autoridad reguladora durante 2023.

“Las sanciones referidas corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023 y no implican la existencia de daño patrimonial a las personas usuarias”, señaló el banco.

📢 #ComunicadoDePrensa



El Banco del Bienestar refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera.



En relación con la información difundida sobre sanciones impuestas al Banco del Bienestar por fallas en sus controles, la… pic.twitter.com/4MHNreLAjS — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 16, 2026

Banco del Bienestar responde a sanciones de la CNBV

La institución precisó que las observaciones realizadas por la CNBV ya fueron atendidas mediante medidas internas enfocadas en mejorar sus procesos y mecanismos de supervisión.

Según el comunicado, se implementaron acciones para fortalecer los controles operativos, la gestión de riesgos y los procedimientos institucionales.

“Las observaciones señaladas por la autoridad ya han sido atendidas mediante acciones de fortalecimiento de los procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional”, indicó.

Aseguran estabilidad financiera y operación normal

El Banco del Bienestar sostuvo que las sanciones administrativas no comprometen su situación financiera ni afectan el servicio que presta a millones de beneficiarios en el país.

“Las sanciones administrativas referidas no comprometen en ningún momento, ni en forma alguna, la solvencia, la estabilidad financiera ni la operación cotidiana del Banco del Bienestar”, destacó la institución.

Además, reiteró que continúa cumpliendo con su función de impulsar la inclusión financiera y acercar servicios bancarios a comunidades que históricamente carecían de acceso a ellos.

El banco enfatizó que mantiene sus operaciones de manera regular y que los recursos de los programas sociales continúan protegidos y disponibles para sus beneficiarios.

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