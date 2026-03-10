Actividad industrial tropieza: caen manufacturas y minería en noviembre, pese a avances en algunas entidades

GENERANDO AUDIO...

Indusrtria manufacturera. Foto: Getty Images

La actividad industrial en México registró una caída anual de 0.7% en noviembre de 2025, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), resultado que refleja la debilidad de sectores como minería y manufacturas, pese a avances en algunas entidades del país.

El reporte señala que la disminución en el indicador nacional estuvo asociada principalmente a retrocesos en las industrias manufactureras, que cayeron 2.1% anual, así como en la minería, con una baja de 1.0%, mientras que otros sectores mostraron avances.

Por el contrario, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas, registraron un incremento anual de 1.3%, y el sector construcción avanzó 3.6%, lo que moderó parcialmente la caída de la actividad industrial total.

Manufacturas y minería presionan la actividad industrial

Las industrias manufactureras fueron uno de los principales factores detrás del desempeño negativo del sector industrial a nivel nacional.

El documento muestra que varios estados registraron caídas en este rubro, a nivel anual, como:

Guanajuato (-8.4%)

Estado de México (-6.0%)

Morelos (-9.9%)

Puebla (-0.2%)

Veracruz (-5.9%)

La minería también mostró retrocesos en diversas entidades, lo que contribuyó a la debilidad del indicador nacional.

Entre los descensos más notorios, a nivel anual, se encuentran:

Michoacán (-23.1%)

Guerrero (-16.9%)

Baja California (-10.3%)

Campeche (-10.6%)

Actividad Industrial. Imagen: Inegi

Estados con fuertes retrocesos industriales

El indicador por entidad federativa también evidencia caídas significativas en la actividad industrial en varios estados.

Entre los retrocesos más pronunciados destacan:

Quintana Roo: -30.3% anual

Campeche: -15.5%

Coahuila: -10.6%

Durango: -6.4%

Guanajuato: -4.8%

Estos resultados contrastan con los avances registrados en otras regiones.

Algunos estados sí registran crecimiento industrial

A pesar del desempeño negativo a nivel nacional, el Inegi reportó incrementos relevantes en la actividad industrial en algunas entidades.

Entre los mayores crecimientos anuales destacan:

Hidalgo: 30.3%

Baja California Sur: 15.9%

Sinaloa: 13.5%

Tamaulipas: 8.8%

Colima: 8.6%

Tabasco: 5.8%

Chiapas: 5.5%

De acuerdo con el Inegi, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) permite dar seguimiento al comportamiento de las actividades secundarias en el país mediante información estadística de corto plazo sobre el desempeño industrial en los estados.

