Mundial 2026 dejó derrama de hasta 66 mil mdp en CDMX, reporta Gobierno

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Mundial en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México registró una derrama económica de entre 44 mil millones y 66 mil millones de pesos durante el Mundial 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Gobierno capitalino. Además, el evento dejó más de 100 mil empleos temporales y recibió a 4.1 millones de turistas y visitantes, informó el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

El funcionario explicó que aún existe un margen de 22 mil millones de pesos por confirmar, por lo que los resultados finales se darán a conocer una vez que concluya la revisión de la información.

Derrama económica y empleos por el Mundial 2026

Durante una conferencia de prensa, Juan Pablo de Botton destacó que la capital logró una importante actividad económica pese a albergar únicamente cinco partidos del torneo.

“Estimamos que la derrama económica en la Ciudad de México durante el mundial 2026 se ubica entre 44 mil millones y 66 mil millones de pesos, es una derrama importante tomando en cuenta que fueron cinco partidos en la Ciudad de México”. Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas de la CDMX

Entre los datos preliminares destacan:

Derrama económica: entre 44 mil y 66 mil millones de pesos

entre Margen pendiente por confirmar: 22 mil millones de pesos

Más de 100 mil empleos temporales generados entre mayo y junio, principalmente en los sectores de servicios, transporte y comunicaciones

El funcionario señaló que estas cifras reflejan el impacto económico que tuvo la justa deportiva en la capital del país.

“Solamente de mayo a junio se crearon más de 100 mil empleos en la ciudad; éste es un muy importante, estamos hablando de la Ciudad México, entidad federativa donde se creó durante el mes de junio”. Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, CDMX.

Más de 4 millones de turistas visitaron la capital

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México informó que, entre el 1 de junio y el 15 de julio, la capital recibió 4 millones 112 mil turistas y visitantes, lo que representa un incremento del 21% respecto al mismo periodo de 2025.

“Entre visitantes y turistas del 1 de junio al 15 de julio en cuanto también reservaciones y hospedaje, un millón 600 mil turistas en hotel hospedados, un millón 353 mil 600 en plataforma, y un millón 46 mil 512 visitantes en casas de amigos o familia… con un total de 4 millones 112 mil turistas y visitantes en este periodo. Esto representa 21% más de lo que la ciudad registró en las mismas fechas del año pasado”. Alejandra Frausto, secretaria de Turismo CDMX.

Del total registrado:

1.6 millones se hospedaron en hoteles

se hospedaron en hoteles Un millón 353 mil 600 utilizaron plataformas de alojamiento

utilizaron plataformas de alojamiento Un millón 46 mil 512 permanecieron en casas de familiares o amigos

Las autoridades señalaron que visitantes de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Guatemala, Costa Rica y China fueron quienes generaron una mayor derrama económica.

Aumentó el uso del transporte público

El Gobierno capitalino también reportó un incremento de 4.5 millones de viajes adicionales en el transporte público durante junio, principalmente en Metro y Metrobus.

De ese total:

El Metro registró 2.5 millones de viajes extra

registró de viajes extra La Red de Trolebuses (RTP) sumó 2 millones de traslados adicionales

Además, las autoridades indicaron que muchos visitantes extranjeros utilizaron la Tarjeta de Movilidad Integrada, así como pagos con tarjetas bancarias para acceder al transporte.

Por otra parte, se informó que durante el partido México vs. Ecuador, el gasto promedio relacionado con el encuentro fue de 470 pesos por aficionado. Representantes del sector restaurantero y comercial señalaron que, aunque las ganancias no se concentraron en una sola zona de la capital, sí se registró un impacto positivo en distintos puntos de la ciudad.

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