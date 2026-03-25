SAT retira apoyos a ONGs y genera cuestionamientos

| 09:01 | Redacción Uno TV | Uno TV

Una decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha generado controversia tras dejar de reconocer a diversas organizaciones de la sociedad civil, lo que implica que ya no podrán operar bajo el esquema que les permitía recibir donaciones.

De acuerdo con lo expuesto por Javier Solórzano, esta medida afecta a múltiples organizaciones que han desempeñado un papel relevante en áreas como la investigación, el análisis y el apoyo social.

El SAT tomó la decisión de desconocer… a todo un conjunto de organizaciones de la sociedad civil que juegan un papel muy importante en nuestra sociedad”, se señala.

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