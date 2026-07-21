América Móvil acuerda adquirir el 100% de las acciones de WOW Perú

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Foto: Reuters

América Móvil informó que, a través de su subsidiaria América Móvil Perú S.A.C., celebró un acuerdo con Liberty Latin America Ltd. y Narvik Capital Partners PTE para adquirir el 100% de las acciones de WOW Tel S.A.C. (WOW).

La empresa indicó que el cierre de la transacción está sujeto a las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

La operación requiere autorización regulatoria

De acuerdo con América Móvil, la adquisición deberá contar con la autorización de INDECOPI antes de concretarse, como parte de las condiciones establecidas para este tipo de transacciones.

¿Qué servicios presta WOW?

La compañía informó que WOW presta servicios de telecomunicaciones fijos a través de fibra óptica en varias regiones de Perú, principalmente fuera de Lima.

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