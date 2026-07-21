La IA triplica exportaciones mexicanas a EE.UU.; superan los 50 mil mdd y desbancan al sector automotriz

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Foto: Getty Images

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) provocó un incremento en México de exportaciones de tecnología avanzada a Estados Unidos, en un momento donde Washington busca reducir su dependencia económica de sus socios con la revisión del T-MEC.

México triplicó sus ventas de equipos de cómputo a Estados Unidos entre enero y abril de 2026, en comparación con el mismo periodo pero del 2025.

Sumaron más de 50 mil millones de dólares de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, mientras que el país vecino exportó esos mismos productos por un valor de 2 mil 230 millones de dólares a México, según un cálculo de la AFP con base en cifras oficiales.

De esa forma, los productos de tecnología representaron el 30% del total de las exportaciones de México a su principal socio comercial.

Con ello, ese sector desplazó a la industria automotriz dentro de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, las cuales ocupaban el primer lugar durante años de beneficio del T-MEC.

Dicho cambio “es un hito debido en mucho a la demanda de industria electrónica avanzada de IA”, explicó a la AFP Diego Flores, responsable de industrias electrónicas y digitales de la Secretaría de Economía mexicana.

Los productos más solicitados para la IA

Los bastidores que alojan las tarjetas de procesamiento son los productos más demandados dentro del sector de equipos de cómputo. Son un componente clave para los centros de datos que hay en estados como Arizona y Texas.

El principal exportador es Jalisco, el llamado “Silicon Valley mexicano” que alberga gigantes mundiales del sector y un ecosistema de empresas emergentes, de acuerdo con Diego Flores.

Como ejemplo de la alta demanda, Diego Flores precisó que la empresa Flextronics tuvo que usar el estacionamiento de su sede en Jalisco para ampliar su capacidad productiva.

Asimismo, Foxconn, empresa de Taiwán, ensambla los bastidores para IA en Jalisco. Es socia estratégica de Nvidia, la diseñadora de chips de procesamiento estadounidense.

En marzo, Foxconn anunció inversiones por 137 millones de dólares en dos subsidiarias mexicanas, tras considerar que su producción podría duplicarse este 2026.

Con eso, la compañía invertirá un 30% más que en 2025 para expandir su capacidad de producción vinculada a la IA.

“Estados Unidos y México seguirán siendo nuestros principales centros de producción”, resaltó el director ejecutivo, Michael Chiang.

Donald Trump ataca al T-MEC para impulsar su industria

El incremento de las exportaciones de tecnología en México por la IA ocurre en un momento donde Donald Trump busca debilitar el T-MEC.

En junio, su gobierno rechazó extender el acuerdo por otros 16 años, por lo que ahora habrá revisiones anuales.

La AFP destacó que el presidente republicano quiere reformar el acuerdo para reducir su déficit comercial respecto a Canadá y México.

El gobierno estadounidense insiste en que más productos se fabriquen en su territorio, en un momento donde crece su dependencia a las importaciones de México, Taiwán y China para impulsar la IA.

Según el especialista de Capital Economics, William Jackson, Washington quiere restringir el uso de tecnología asiática en norteamérica.

“El gobierno de Trump tiene que ponderar la demanda de estas tecnologías y la necesidad de mantenerse a la vanguardia del desarrollo de la IA”, dijo a AFP.

Sin embargo, pese a la creciente demanda, el sector de equipos especializados de cómputo no aparece en la agenda de la ronda de negociación del T-MEC que inicia este 21 de julio en la Ciudad de México (CDMX).

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