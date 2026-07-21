Boom del comercio por internet: dispara empleo 40% y compras 123%

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Las ventas por internet en México aumentaron en mayo de este 2026, disparando el personal ocupado en un 40% e incrementando las mercancías destinadas a su reventa en un 123%, aunque eso no evitó que bajaran las remuneraciones medias de los trabajadores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De forma general, las empresas comerciales al por mayor registraron un incremento anual del 15.4% en sus ingresos reales por suministro de bienes y servicios. En cambio, el aumento fue del 2.4% en las empresas dedicadas a la venta al por menor.

En junio 2026, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica #IOAE estima un aumento anual de 1.7% del Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE.



Por grupos de actividad, se esperan las siguientes variaciones anuales:

⬆️ 0.5% secundarias

⬆️ 2.2% terciarias



📄 Consulta… pic.twitter.com/bLiN4HRg59 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 21, 2026

El comercio realizado exclusivamente por internet, catálogos impresos, televisión y similares registró el mayor crecimiento anual de ingresos entre los subsectores del comercio al por menor.

Y es que, en mayo, las mercancías compradas para su reventa se dispararon en un 123.5% con respecto al mismo mes, pero del 2025. Además, el personal ocupado subió un 40.4% en ese subsector.

Los ingresos por las ventas de menudeo a través de internet en México subieron un 12% para mayo del 2026. Sin embargo, las remuneraciones medias de los vendedores o emprendedores bajaron un 45.2%.

Las remuneraciones medias representan el promedio de sueldos, salarios y prestaciones pagadas al personal ocupado.

Subsectores con más aumento de ingresos por ventas, según Inegi

Comercio al por mayor

Materias primas agropecuarias y forestales (+21.8% anual)

Productos farmacéuticos, de perfumería, de esparcimiento, entre otros (+15.1%)

Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicio y comerciales (+6.2%)

Comercio al por menor

Ventas a través de internet y catálogos impresos, televisión o similares (+12% anual)

Artículos para el cuidado de la salud (+7.7%)

Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (+6.3%)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.