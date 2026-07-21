Boom del comercio por internet: dispara empleo 40% y compras 123%
Las ventas por internet en México aumentaron en mayo de este 2026, disparando el personal ocupado en un 40% e incrementando las mercancías destinadas a su reventa en un 123%, aunque eso no evitó que bajaran las remuneraciones medias de los trabajadores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De forma general, las empresas comerciales al por mayor registraron un incremento anual del 15.4% en sus ingresos reales por suministro de bienes y servicios. En cambio, el aumento fue del 2.4% en las empresas dedicadas a la venta al por menor.
El comercio realizado exclusivamente por internet, catálogos impresos, televisión y similares registró el mayor crecimiento anual de ingresos entre los subsectores del comercio al por menor.
Y es que, en mayo, las mercancías compradas para su reventa se dispararon en un 123.5% con respecto al mismo mes, pero del 2025. Además, el personal ocupado subió un 40.4% en ese subsector.
Los ingresos por las ventas de menudeo a través de internet en México subieron un 12% para mayo del 2026. Sin embargo, las remuneraciones medias de los vendedores o emprendedores bajaron un 45.2%.
Las remuneraciones medias representan el promedio de sueldos, salarios y prestaciones pagadas al personal ocupado.
Subsectores con más aumento de ingresos por ventas, según Inegi
Comercio al por mayor
- Materias primas agropecuarias y forestales (+21.8% anual)
- Productos farmacéuticos, de perfumería, de esparcimiento, entre otros (+15.1%)
- Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicio y comerciales (+6.2%)
Comercio al por menor
- Ventas a través de internet y catálogos impresos, televisión o similares (+12% anual)
- Artículos para el cuidado de la salud (+7.7%)
- Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (+6.3%)
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