Boom del comercio por internet: dispara empleo 40% y compras 123%

| 11:02 | Bryan Rivera González | UnoTV
Compras por internet se disparan en México
Foto: Getty Images

Las ventas por internet en México aumentaron en mayo de este 2026, disparando el personal ocupado en un 40% e incrementando las mercancías destinadas a su reventa en un 123%, aunque eso no evitó que bajaran las remuneraciones medias de los trabajadores, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De forma general, las empresas comerciales al por mayor registraron un incremento anual del 15.4% en sus ingresos reales por suministro de bienes y servicios. En cambio, el aumento fue del 2.4% en las empresas dedicadas a la venta al por menor.

El comercio realizado exclusivamente por internet, catálogos impresos, televisión y similares registró el mayor crecimiento anual de ingresos entre los subsectores del comercio al por menor.

Y es que, en mayo, las mercancías compradas para su reventa se dispararon en un 123.5% con respecto al mismo mes, pero del 2025. Además, el personal ocupado subió un 40.4% en ese subsector.

Los ingresos por las ventas de menudeo a través de internet en México subieron un 12% para mayo del 2026. Sin embargo, las remuneraciones medias de los vendedores o emprendedores bajaron un 45.2%.

Las remuneraciones medias representan el promedio de sueldos, salarios y prestaciones pagadas al personal ocupado.

Subsectores con más aumento de ingresos por ventas, según Inegi

Comercio al por mayor

  • Materias primas agropecuarias y forestales (+21.8% anual)
  • Productos farmacéuticos, de perfumería, de esparcimiento, entre otros (+15.1%)
  • Maquinaria, equipo y mobiliario para actividades agropecuarias, industriales, de servicio y comerciales (+6.2%)

Comercio al por menor

  • Ventas a través de internet y catálogos impresos, televisión o similares (+12% anual)
  • Artículos para el cuidado de la salud (+7.7%)
  • Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (+6.3%)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

La IA triplica exportaciones mexicanas a EE.UU.; superan los 50 mil mdd y desbancan al sector automotriz

Negocios

La IA triplica exportaciones mexicanas a EE.UU.; superan los 50 mil mdd y desbancan al sector automotriz

Masiva llegada de sargazo asfixia al turismo en Tulum

Negocios

Masiva llegada de sargazo asfixia al turismo en Tulum

SAT aclara qué pasa si prestas tu tarjeta a otra persona

Negocios

SAT aclara qué pasa si prestas tu tarjeta a otra persona

¿Hay un límite de dinero en tu tarjeta de débito? Esto es lo que dice el SAT

Negocios

¿Hay un límite de dinero en tu tarjeta de débito? Esto es lo que dice el SAT

Etiquetas: ,