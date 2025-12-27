GENERANDO AUDIO...

Fijan precio máximo de la gasolina para 2026. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) reiteraron que se mantiene vigente la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina, un acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, es decir, la Magna, por debajo de los 24 pesos por litro.

Ambas dependencias recordaron que esta estrategia está en operación desde el 1 de marzo del año en curso y tiene como objetivo dar estabilidad al precio del combustible para los consumidores. De acuerdo con el comunicado oficial, la política se mantiene sin cambios y continúa aplicándose en todo el país.

Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina sigue vigente

En este contexto, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, aplicable a la gasolina regular a partir del 1 de enero, no afectará la Estrategia en ninguno de sus elementos, ni se traducirá en incrementos en el precio final al consumidor, señalaron Hacienda y Energía.

El acuerdo fue instrumentado como una medida de estabilidad y se coordinó de manera conjunta entre diversas dependencias del Gobierno federal. En su implementación participan la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Energía.

También forman parte del esquema el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), además de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con las autoridades, la coordinación interinstitucional permite dar seguimiento al cumplimiento del pacto voluntario con el sector gasolinero, así como vigilar que el precio de la gasolina regular se mantenga dentro del objetivo establecido.

La SHCP y la Sener reiteraron que la estrategia continuará vigente y que las actualizaciones fiscales previstas no impactarán el costo que pagan los consumidores en estaciones de servicio.

