Más deuda y menos margen de gasto: los retos que enfrentará el presupuesto de 2027

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Principales retos del Paquete Económico 2026. Foto: Cuartoscuro

El próximo 8 de septiembre, el Gobierno federal entregará al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, documento que establecerá las estimaciones de ingresos, gasto, crecimiento económico y endeudamiento para el siguiente ejercicio fiscal.

La propuesta incluirá los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), además de las modificaciones fiscales que, en su caso, plantee el Gobierno.

Aunque el presupuesto definitivo todavía no se conoce, los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027, presentados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en abril, permiten identificar algunas de las variables que estarán sobre la mesa durante la discusión legislativa.

En entrevista para Unotv.com, Mariana Campos, directora general de México Evalúa y especialista en finanzas públicas, señala que uno de los principales temas será la relación entre ingresos, gasto y deuda pública, debido al menor margen que existe para financiar nuevas necesidades del Gobierno.

Paquete Económico 2027: ¿qué escenario plantea Hacienda?

En los Pre-Criterios 2027, Hacienda estimó un crecimiento económico de entre 1.9% y 2.9% para el próximo año.

El documento también plantea una reducción gradual del déficit. Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), que representan la medida más amplia del déficit, pasarían de un estimado de 4.1% del PIB en 2026 a 3.5% en 2027.

Asimismo, la SHCP proyectó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicaría en 55% del PIB al cierre de 2027.

Otro dato que deberá revisarse es el gasto programable. Los Pre-Criterios contemplan que pase de 18.6% del PIB en 2026 a 17% en 2027.

El Gobierno plantea realizar este ajuste y mantener, según sus estimaciones, los programas sociales prioritarios y los proyectos estratégicos de inversión.

Por ello, uno de los puntos centrales del presupuesto será identificar qué partidas absorberán la reducción del gasto programable.

Deuda pública: ¿qué efecto puede tener sobre el presupuesto?

Para Mariana Campos, el crecimiento de la deuda pública puede reducir el margen de maniobra del Gobierno debido a que una mayor proporción de los recursos debe utilizarse para cubrir obligaciones financieras.

Esta situación puede generar una mayor rigidez presupuestaria, porque existen gastos que no pueden reducirse fácilmente y que deben cubrirse antes de destinar recursos a nuevas necesidades.

En ese escenario, uno de los rubros que deberá observarse es la inversión pública.

México Evalúa reportó que durante 2025 la inversión física cayó a 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2008. En ese mismo año, el déficit cerró en 4.8% del PIB, por encima de la meta aprobada.

Para 2026, Hacienda reportó que al cierre de julio la inversión física acumulaba un crecimiento real. En ese mismo periodo, el gasto destinado al desarrollo social aumentó 9.2% real anual.

Estos datos servirán como referencia para analizar las asignaciones que finalmente se presenten en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

Recaudación: ¿de dónde pueden salir más ingresos?

Otro de los puntos planteados por Mariana Campos es la necesidad de discutir cómo aumentar los ingresos públicos, en lugar de depender únicamente de una mayor fiscalización de los contribuyentes que ya se encuentran dentro del sistema.

Entre las alternativas que identifica está una revisión del impuesto predial.

El planteamiento considera que los gobiernos locales pueden mejorar su recaudación mediante la actualización de registros catastrales y una mejor administración del impuesto.

También se encuentra la posibilidad de ampliar el uso de pagos digitales y establecer estímulos para favorecer el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La discusión sobre los ingresos también incluye el funcionamiento financiero de las empresas públicas, entre ellas Pemex y CFE, debido a los recursos que requieren y al impacto que pueden tener sobre el presupuesto federal.

Fiscalización e ingresos tributarios

Los datos de 2026 también serán parte del análisis del Paquete Económico 2027.

Hacienda reportó que hasta julio la recaudación tributaria estuvo impulsada por el IVA, el IEPS distinto de combustibles y los impuestos a las importaciones.

En contraste, el ISR registró una disminución real anual de 6%, principalmente por una menor captación de pagos de personas morales.

México Evalúa reportó además una reducción de 4.9% anual en los ingresos provenientes de fiscalización durante el primer semestre de 2026.

Estos resultados forman parte de la discusión sobre las alternativas para incrementar los ingresos públicos, que también incluye revisar impuestos como el ISR de personas físicas, el IVA y el predial.

Cualquier modificación dependerá de las propuestas que presente el Gobierno federal el 8 de septiembre.

¿Qué deberá revisarse en el presupuesto de 2027?

La entrega del Paquete Económico 2027 permitirá conocer las estimaciones oficiales y las propuestas concretas para el próximo ejercicio fiscal.

Entre los principales datos que deberán revisarse se encuentran:

El crecimiento económico estimado para 2027

La previsión de inflación

El tipo de cambio y las tasas de interés consideradas

El precio del petróleo utilizado para las estimaciones

Los ingresos tributarios y no tributarios

El monto total del gasto público

El déficit y las necesidades de financiamiento

El nivel de deuda pública

Los recursos destinados a salud, educación, seguridad e infraestructura

El presupuesto para programas sociales

Los recursos destinados a estados y municipios

El gasto y las necesidades financieras de Pemex y CFE

El Presupuesto de Egresos 2027 permitirá determinar cómo se distribuirá el ajuste previsto por Hacienda y qué áreas recibirán mayores o menores recursos.

Inversión pública, programas sociales y seguridad

Uno de los aspectos que deberá observarse es la distribución del gasto entre inversión pública, desarrollo social y gasto operativo.

Campos plantea que el debate presupuestario no debe limitarse al tamaño del recorte, sino considerar también las fuentes de ingresos disponibles para financiar necesidades como los programas sociales, las policías civiles y los servicios públicos.

En el caso de la inversión, será necesario identificar cuánto dinero se asignará a infraestructura y proyectos públicos, así como los cambios respecto de ejercicios anteriores.

La composición del gasto permitirá conocer si la reducción prevista en el gasto programable se concentra en inversión, servicios públicos u otros rubros.

El Paquete Económico 2027 llegará al Congreso el 8 de septiembre

El 8 de septiembre de 2026 será la fecha de entrega del paquete por parte del Gobierno federal al Congreso de la Unión.

A partir de ese momento comenzará la revisión de las estimaciones de ingresos, gasto, déficit y deuda, así como de las propuestas fiscales que eventualmente sean incluidas.

Los Pre-Criterios establecen como referencia para 2027 un crecimiento económico de entre 1.9% y 2.9%, RFSP de 3.5% del PIB y un SHRFSP de 55% del PIB.

El proyecto definitivo permitirá determinar si esas previsiones se mantienen y cómo se traducen en recursos para los distintos rubros del presupuesto federal.

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