Precios mundiales de los alimentos suben en agosto; impacta al azúcar, trigo y maíz

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Se prevé una producción a la baja para este año. Foto: Cuartoscuro.

El precio mundial de los alimentos subió en agosto de este 2026, siendo el azúcar, el trigo y el maíz los más afectados por las altas temperaturas, fenómenos meteorológicos y la guerra en Medio Oriente, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En un comunicado, el organismo indicó que el Índice de Precios de los Alimentos promedió 133.3 puntos para ese mes, lo que representa un incremento del 1.9% mensual y del 2.5% anual.

Dicho índice registra las variaciones mensuales de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios comercializados a escala mundial.

El economista jefe de la FAO, Maximo Torero, indicó que el aumento de los precios mundiales de alimentos en agosto de 2026 “es una señal de alerta de que la prima de riesgo está regresando a los mercados alimentarios.

“Los impactos climáticos, las tensiones geopolíticas y las interrupciones en la logística comercial están convergiendo para reducir las expectativas de suministro, lo que demuestra que la resiliencia, el comercio abierto y la seguridad en los flujos de insumos son ahora fundamentales para la estabilidad de los precios mundiales de los alimentos”, indicó.

¿Qué alimentos subieron de precio en agosto 2026?

Índice de precios mundiales de los cereales

+2.2% mensual

Causa: Alta demanda de importaciones; preocupación por perspectivas de las cosechas e incertidumbre sobre rutas comerciales fundamentales.

Precios mundiales del trigo

+2.6% mensual

Causa: interrupciones en la logística de las exportaciones por el mar Negro; menores perspectivas de producción en Europa por clima cálico y seco y debilitamiento del dólar estadounidense.

Precios mundiales del maíz

+2.5% mensual

Causa: Perspectivas de rendimiento en algunas zonas de Estados Unidos; deterioro de las perspectivas de producción en la Unión Europea; demanda de los sectores de etanol y alimentación animal; interrupciones en el suministro de insumos debido al cierre del estrecho de Ormuz y afectaciones a los flujos de exportación de Ucrania.

Todos los Tipos de Arroz

+0.5% mensual

Causa: Compras sostenidas de países de Asia y África.

Aceites Vegetales

+1.1% mensual

Aumento en precios mundiales del aceite de palma y de soya impulsados por una demanda de importaciones y el impacto de “El Niño” con las perspectivas de producción del sudeste asiático.

Precios de la Carne

+1.0% mensual

Causa: Incremento de las cotizaciones de la carne de cerdo por las altas temperaturas, que ralentizaron el crecimiento de los animales en la Unión Europea.

Productos Lácteos

+2.3% mensual

Causa: Gran parte del incremento se debió a la reducción del suministro de leche en la Unión Europea por el clima cálido y seco.

Precios del Azúcar de la FAO

+11.9% mensual

Causa: Expectativas de menores rendimientos de la remolacha azucarera en la Unión Europea por condiciones climáticas adversas; la preocupación por el impacto de “El Niño” en las perspectivas de producción de importantes países productores de Asia; menor producción de azúcar en Brasil y el anuncio de India sobre la importación de azúcar cruda libre de aranceles.

Prevén disminución récord en maíz, trigo y arroz

En otro informe, la FAO consideró que la producción mundial de cereales, estimada en 2 mil 980 millones de toneladas, disminuirá un 2% para este 2026.

En cambio, la previsión de producción mundial de maíz se revisó a la baja, con una estimación de mil 309 millones de toneladas.

Por otra parte, la producción de trigo bajaría un 3.8% anual, con 810.7 millones de toneladas para este 2026; no obstante, se mantiene como el segundo mayor volumen registrado.

De igual forma, se prevé que la producción de arroz y de cereales mantengan su disminución hasta el 2027, después de niveles récord.

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