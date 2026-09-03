Empleo crece apenas 0.3% a nivel nacional: Inegi

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Foto: Getty Images.

El número de puestos de trabajo remunerados en México aumentó 0.3% durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con las Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF), entre enero y marzo de 2026 se contabilizaron 39.8 millones de puestos de trabajo remunerados en las actividades económicas del país.

Durante el primer trimestre de 2026, el total de puestos de trabajo remunerados de las actividades económicas registró un nivel de 39.8 millones. Esto significó un incremento de 0.3% a tasa anual.



En el mismo periodo, las remuneraciones de los asalariados ascendieron a… pic.twitter.com/eMArm4ebaK — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 3, 2026

¿En qué estados creció más el empleo?

El comportamiento de los puestos de trabajo remunerados fue diferente entre las entidades federativas. Hidalgo registró el mayor crecimiento anual, con 3.3%, seguido del Estado de México, con 3.0%.

Los estados con los mayores incrementos fueron:

Hidalgo: 3.3%

Estado de México: 3.0%

Puebla: 2.7%

Michoacán: 2.5%

Colima: 1.5%

Nuevo León: 1.1%

Tamaulipas: 0.9%

En contraste, algunas entidades registraron disminuciones en sus puestos de trabajo remunerados. Campeche tuvo la mayor caída, con 5.7% menos que en el primer trimestre de 2025. Le siguieron Guerrero, con -2.7%; Morelos, con -2.2%; Yucatán, con -2.0%; Durango, Sinaloa y Zacatecas, con -1.7% cada uno, y Veracruz, con -1.5%.

Estos estados aportaron al crecimiento nacional

El Inegi señaló que Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León e Hidalgo fueron las entidades que realizaron las mayores aportaciones positivas a la variación anual nacional de los puestos de trabajo remunerados.

En conjunto, estos seis estados contribuyeron con 0.77 puntos porcentuales al crecimiento nacional registrado durante el primer trimestre de 2026.

Remuneraciones aumentan más que los puestos de trabajo

Mientras los puestos de trabajo remunerados tuvieron un crecimiento anual de 0.3%, las remuneraciones de las personas asalariadas aumentaron 6.8% durante el mismo periodo.

El Inegi reportó que las remuneraciones ascendieron a 10 billones 634 mil 553 millones de pesos corrientes, expresados en términos anualizados para facilitar su comparación con el Producto Interno Bruto trimestral.

Las entidades con los mayores incrementos anuales en remuneraciones fueron Ciudad de México, con 10.5%; Estado de México, con 10.4%; Puebla e Hidalgo, con 7.5% cada una; Colima, con 7.3%; Sonora y Chiapas, con 7.2%, y San Luis Potosí, con 7.0%.

Las MTPTREF ofrecen información sobre el comportamiento de los puestos de trabajo y las remuneraciones a nivel nacional y por entidad federativa, con el objetivo de mostrar el dinamismo del mercado laboral regional.

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