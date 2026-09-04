Volkswagen recortará otros 50 mil empleos en el mundo; eliminará 100 mil en total por su “Plan de Futuro”

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Volkswagen recortará otros 50 mil empleos. Foto: Reuters

Volkswagen aprobó el “Plan de Futuro”, que contempla recortar otros 50 mil empleos en todo el mundo antes de que termine la década, con lo que la automotriz podría eliminar alrededor de 100 mil puestos de trabajo como parte de su mayor reestructuración.

El plan, aprobado por unanimidad por el consejo de supervisión, busca mejorar la competitividad y eficiencia del Grupo Volkswagen y sus diferentes marcas.

Volkswagen reducirá 15% de su plantilla

La compañía alemana explicó que necesita ajustar nuevamente su plantilla a nivel mundial debido a la presión competitiva, los cambios en la demanda de vehículos y la evolución tecnológica de la industria.

Con el nuevo recorte, Volkswagen reducirá aproximadamente 15% de sus trabajadores en todo el mundo.

El grupo ya había acordado eliminar 50 mil empleos. Los nuevos ajustes elevarán a unos 100 mil los puestos eliminados, una cifra que convierte al proceso en una de las mayores reestructuraciones de la industria automotriz.

La empresa no detalló cómo se repartirán los recortes entre sus distintas marcas y regiones ni precisó un calendario para aplicar todas las reducciones.

Cuatro plantas de Alemania están en riesgo

Volkswagen también informó que el futuro de cuatro plantas en Alemania no está garantizado más allá de la década de 2030.

Se trata de fábricas ubicadas en Hannover, Emden, Zwickau y Neckarsulm. Un eventual cierre representaría un cambio histórico para la compañía, ya que Volkswagen no había clausurado fábricas a gran escala en su país de origen.

La automotriz enfrenta aranceles estadounidenses, una demanda irregular de vehículos eléctricos y una fuerte competencia en el mercado chino.

El Grupo Volkswagen incluye marcas como Audi y Porsche, además de la propia Volkswagen.

Dirección y sindicatos acuerdan reestructuración

El plan fue acordado por la dirección y los sindicatos, y posteriormente aprobado por el consejo de supervisión, integrado por representantes de trabajadores y accionistas.

El presidente ejecutivo, Oliver Blume, señaló que la aprobación representa una señal para el futuro del grupo.

Volkswagen sostuvo que adaptar los niveles de personal a las condiciones económicas actuales es necesario para mantener la competitividad de la empresa durante los próximos años.

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