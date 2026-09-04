Récord para México: exportaciones a EE. UU. alcanzan 60 mil 500 mdd en julio

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México rompe récord de exportaciones a EE. UU. Foto: Cuartoscuro

La Oficina del Censo de Estados Unidos informó que México hizo historia al registrar exportaciones por 60 mil 500 millones de dólares, durante el mes de julio, hacia la Unión Americana.

De acuerdo con la dependencia, el dinamismo representó un crecimiento anual del 33%, lo que le permitió ganar una participación de mercado del 18.2% en las importaciones totales del mercado estadounidense.

Con este resultado, y pese a la crisis comercial que han tenido ambas naciones, México se posicionó como el socio más relevante frente a otras potencias en el mencionado mes:

Canadá, con 10.1%

China, con 8.1%

Vietnam, con 7.9%

¿Cuál es el acumulado de exportaciones de México a Estados Unidos en el 2026?

Durante el periodo enero-julio, la Oficina del Censo estadounidense reportó que las exportaciones de México a Estados Unidos fueron de un total de 358 mil 700 millones de dólares, lo que significó un aumento del 16% respecto al mismo ciclo del año anterior.

Enero – 42.517

– 42.517 Febrero – 44.310

– 44.310 Marzo – 51.202

– 51.202 Abril – 50.692

– 50.692 Mayo – 54.179

– 54.179 Junio – 55.254

– 55.254 Julio – 60.549

México también fue el mercado más fuerte para Estados Unidos

Para Estados Unidos, el mercado mexicano fue primordial durante el mes de julio tras envíos de mercancías, las cuales alcanzaron 34 mil 200 millones de dólares, lo que significa un incremento anualizado del 18%.

En este sentido, la nación azteca captó el 17.3% de las ventas globales de Estados Unidos, seguido por Canadá y Países Bajos, con el 4.9%.

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