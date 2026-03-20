Infodemia dice que video de mujer “tomando el sol” en Palacio Nacional fue hecho con IA, pero salen nuevos ángulos
El video de una mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional se volvió tendencia en redes sociales luego de que usuarios difundieran un clip grabado desde el Zócalo CDMX, donde supuestamente aparece una persona asoleándose en el recinto. La grabación abrió el debate sobre si el material es real o si fue creado con inteligencia artificial, luego de que Infodemia MX señalara que se trata de contenido falso.
La grabación, de 14 segundos, fue captada desde el Zócalo de la Ciudad de México y muestra a una mujer con las piernas descubiertas, aparentemente utilizando su celular mientras permanece en una ventana de Palacio Nacional.
Video viral Zócalo CDMX desata reacciones en redes
El contenido fue difundido inicialmente por el creador Vampipe, quien publicó el video acompañado de un audio sobrepuesto con la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que se hace referencia a un evento realizado en el Zócalo.
En el mensaje que acompaña el clip, el usuario cuestiona la identidad de la mujer que aparece en la ventana del recinto.
Posteriormente, el mismo creador compartió el video con audio original. En este segundo material se escuchan sonidos ambientales como:
- Motores de vehículos
- Claxon de automóviles
- Voces de personas en la zona
Mientras tanto, la mujer permanece en la misma posición, lo que generó nuevas reacciones entre usuarios.
Entre los comentarios en redes destacan dudas sobre la autenticidad del material, así como cuestionamientos sobre el contexto de la grabación.
Infodemia asegura que el video es falso
Ante la viralización del clip, la cuenta de Infodemia MX, iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, informó que el video es falso.
A través de redes sociales, indicó que el material presenta indicios de haber sido generado con inteligencia artificial.
De acuerdo con su análisis:
- Más del 71% del video habría sido creado con IA
- Se utilizaron herramientas de detección de contenido sintético
- El material no correspondería a un hecho real
Infodemia MX difundió el mensaje en el que afirma que es falso que una mujer haya estado tomando el sol en Palacio Nacional.
Video mujer Palacio Nacional genera dudas por nuevos ángulos
Tras el posicionamiento de Infodemia, en redes sociales comenzaron a circular otros videos que muestran el mismo hecho desde distintos ángulos.
Estos nuevos clips reactivaron la discusión sobre la autenticidad del contenido. Algunos usuarios sostienen que la existencia de más de una toma podría indicar que el hecho ocurrió.
Otros señalan elementos que consideran inconsistentes, como:
- Ausencia de detalles arquitectónicos en las ventanas
- Diferencias visuales entre los materiales
- Posibilidad de que herramientas de IA generen múltiples versiones
Hasta el momento, Infodemia MX no ha emitido información sobre estos nuevos videos.
Debate sobre si es real o falso con IA continúa
La circulación del video y de sus versiones adicionales mantiene la discusión en redes sociales sobre si el material es real o se generó con inteligencia artificial.
El caso se suma a otros contenidos virales en los que usuarios cuestionan la autenticidad de imágenes o videos difundidos en plataformas digitales.
Las publicaciones continúan generando interacción, mientras no existe un posicionamiento actualizado sobre los nuevos ángulos del video.
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