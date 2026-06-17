Asistentes al Mundial 2026 pagarán impuestos en compras, comida y bebidas en México

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Foto: Cuartoscuro

Miles de aficionados nacionales y extranjeros que asistirán a la Copa Mundial 2026 en México deberán considerar un gasto adicional en sus compras y consumos, debido al cobro de dos impuestos federales que aplica el Servicio de Administración Tributaria (SAT): el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Estos gravámenes no fueron creados para el Mundial, pero sí deberán ser cubiertos por cualquier persona que consuma productos o servicios sujetos a estos impuestos durante su estancia en el país, sin importar su nacionalidad.

¿Qué impuestos pagarán los aficionados durante el Mundial 2026?

El principal impuesto es el IVA, que en México equivale al 16% sobre el valor de la mayoría de los bienes y servicios.

Este impuesto se cobra, por ejemplo, al:

Comprar ropa y souvenirs

Consumir en restaurantes

Ir al cine o espectáculos

Contratar diversos servicios

Adquirir bienes durante su estancia en México

Al tratarse de un impuesto al consumo, tanto mexicanos como extranjeros lo pagan al momento de realizar una compra.

¿Qué es el IEPS y cuándo se cobra?

Además del IVA, algunos productos están sujetos al IEPS, un impuesto especial que busca recaudar recursos y regular el consumo de bienes considerados nocivos para la salud o el medio ambiente.

Entre los productos que pagan este impuesto se encuentran:

Bebidas alcohólicas

Cigarros y puros

Diésel

Alimentos con alta densidad calórica

Por ejemplo, las bebidas alcohólicas pueden pagar tasas que van desde 26.5% hasta 53%, dependiendo de su graduación alcohólica.

En el caso de los cigarros, el impuesto contempla una tasa de 160%, además de una cuota adicional por unidad de tabaco.

¿Los turistas extranjeros están exentos?

No. Tanto turistas nacionales como extranjeros deben pagar estos impuestos cuando adquieren productos o servicios gravados en territorio mexicano.

El IVA y el IEPS generalmente ya vienen incluidos en el precio final que aparece en los establecimientos o se reflejan en el desglose del ticket o factura de compra.

¿Por qué existen estos impuestos?

De acuerdo con la legislación fiscal mexicana, el IVA contribuye al financiamiento de servicios públicos como hospitales, escuelas, infraestructura y programas gubernamentales.

Por su parte, el IEPS tiene una doble función: generar ingresos para el Estado y desincentivar el consumo de ciertos productos relacionados con riesgos para la salud o el medio ambiente.

Por ello, quienes visiten México durante el Mundial 2026 deberán considerar estos gravámenes en su presupuesto, especialmente si consumen bebidas alcohólicas, cigarros o alimentos sujetos a este impuesto especial.

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