Concanaco prevé derrama millonaria por Mundial, pero ocupación hotelera sigue debajo de lo esperado

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La derrama económica que dejará el Mundial 2026. Foto: Getty Images

La Copa del Mundo 2026 podría generar una derrama económica de hasta 65 mil millones de pesos en México, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Del total proyectado, alrededor de 5 mil millones de pesos corresponderían únicamente a la venta de boletos para los 13 partidos mundialistas que se disputan en las tres sedes mexicanas.

Octavio de la Torre, presidente de Concanaco Servytur, explicó que la capacidad de los estadios permitirá una importante captación de recursos durante el torneo.

Ocupación hotelera quedó por debajo de lo esperado

Aunque la actividad turística registró avances durante la primera semana del Mundial, los niveles de ocupación hotelera aún se encuentran por debajo de las expectativas del sector.

Entre el 8 y el 14 de junio de 2026, la Ciudad de México alcanzó una ocupación hotelera de 78.7%, cifra superior a la del mismo periodo del año pasado, pero lejos de la meta de 100% que esperaban empresarios turísticos.

En Monterrey, otra de las sedes mundialistas, la ocupación se ubicó cerca de 65%, mientras que el promedio en las ciudades anfitrionas ronda el 67.12%.

La organización empresarial consideró que todavía existe margen para incrementar la llegada de visitantes y elevar la derrama económica en las próximas semanas.

La mayoría de negocios no reporta mejoras en ventas

Pese al entusiasmo generado por el Mundial, los beneficios económicos todavía no se reflejan de manera generalizada en los negocios del país.

De acuerdo con un sondeo nacional realizado por Concanaco Servytur:

54.7% de los negocios mantuvo sus ventas sin cambios

de los negocios mantuvo sus ventas sin cambios 22.1% reportó disminuciones

reportó disminuciones 11.6% observó mejoras en sus ingresos

La Confederación señaló que, aunque el torneo genera expectativas positivas, la recuperación económica aún no alcanza a la mayoría de los establecimientos.

No hay multas por transmitir partidos sin permiso

Concanaco informó que hasta el momento no tiene registro de sanciones contra establecimientos que hayan transmitido partidos del Mundial sin autorización.

La organización recordó que las multas por incumplir con los permisos correspondientes pueden alcanzar hasta 29.3 millones de pesos.

CNTE sí afectó al turismo mundialista

El presidente de Concanaco aseguró que las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvieron un impacto negativo en la llegada de visitantes, principalmente extranjeros, a la capital del país.

Indicó que algunos turistas nacionales también optaron por trasladarse a otras sedes mundialistas debido a las protestas registradas antes y durante el arranque del torneo.

Además, consideró que estas manifestaciones afectaron la imagen del país y desincentivaron la visita de más aficionados a las ciudades sede.

Mañana inicia “La Gran Escapada” por el Día del Padre

En el marco del próximo Día del Padre, que se celebrará el 21 de junio, Concanaco recordó el lanzamiento de la campaña turística “La Gran Escapada”.

A partir de este 18 de junio, los ciudadanos podrán consultar y adquirir promociones, descuentos y experiencias turísticas en hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otros negocios del sector.

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