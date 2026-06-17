Préstamos ISSSTE: requisitos, periodicidad y cómo consultarlos

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Préstamos ISSSTE: Así los solicitas y estos son los requisitos. Foto: Cuartoscuro

Los préstamos personales del ISSSTE cambiaron su mecanismo de asignación en 2026 y dejaron atrás el esquema general de sorteos periódicos para dar paso a un sistema de asignación semanal dirigido a los derechohabientes que cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto.

De acuerdo con información oficial del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), las asignaciones de créditos se realizan todos los lunes y los resultados pueden consultarse el mismo día a partir de las 18:00 horas.

El nuevo esquema busca agilizar el acceso a los financiamientos para trabajadores y pensionados afiliados al Instituto.

¿Cómo funcionan los préstamos personales del ISSSTE en 2026?

En años anteriores, los créditos personales del ISSSTE se otorgaban mediante sorteos electrónicos que se realizaban en distintas fechas a lo largo del año.

Sin embargo, en 2026 el Instituto modificó el mecanismo y ahora los préstamos se asignan de forma directa cada semana a los derechohabientes que cumplen con los requisitos y siempre que exista disponibilidad presupuestal.

Por ello, ya no es correcto hablar de sorteos de préstamos del ISSSTE como regla general.

El Instituto señala que únicamente en casos excepcionales de alta demanda podría implementarse algún mecanismo de selección.

Las asignaciones se realizan todos los lunes mediante la plataforma digital del ISSSTE.

¿Quiénes pueden solicitar un préstamo del ISSSTE?

Para acceder a un préstamo personal del ISSSTE, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos seis meses de antigüedad de incorporación al régimen de seguridad social del ISSSTE.

No contar con un préstamo personal vigente.

No mantener adeudos con el Instituto por este concepto.

Tener capacidad de pago para que el descuento no exceda el 50% del salario básico del trabajador o el 50% del monto de la pensión.

El cumplimiento de estos requisitos es indispensable para que el derechohabiente pueda participar en las asignaciones semanales.

¿Cómo solicitar un préstamo personal del ISSSTE?

El trámite es gratuito y se realiza a través del portal ASISSSTE, en el apartado de prestaciones económicas.

Para iniciar el registro, el derechohabiente debe contar con:

CURP.

Correo electrónico.

Número telefónico.

Seleccionar el tipo de préstamo que desea solicitar.

Una vez completado el proceso, el sistema genera un folio con el que el ISSSTE verifica semanalmente si el solicitante cumple con los requisitos para la asignación del crédito.

¿Cómo consultar si te asignaron un préstamo del ISSSTE?

Los resultados de las asignaciones semanales pueden revisarse todos los lunes a partir de las 18:00 horas en el portal ASISSSTE, con tu folio.

Además, el Instituto envía una notificación al correo electrónico registrado durante el proceso de solicitud.

Si el préstamo no es asignado porque el derechohabiente no cumple con alguno de los requisitos, el ISSSTE informa el motivo mediante correo electrónico.

En esos casos, el folio permanece activo y continúa participando en las siguientes asignaciones semanales hasta que la situación sea regularizada.

¿Qué documentos debes presentar tras la asignación?

Una vez que el préstamo es asignado, el derechohabiente debe continuar el trámite mediante la Oficina Virtual del ISSSTE (SINAVID).

Posteriormente, deberá acudir a la Subdelegación de Prestaciones correspondiente con la documentación requerida.

Los documentos solicitados son:

Último talón de pago con antigüedad no mayor a dos meses.

Comprobante de domicilio.

Estado de cuenta bancario para validar la cuenta donde se realizará el depósito.

Identificación oficial con fotografía.

En algunos préstamos nuevos o por montos superiores a 180 mil pesos, el Instituto puede solicitar una segunda identificación oficial.

¿Cuándo deposita el ISSSTE el dinero del préstamo?

Una vez concluida la validación de los documentos, el ISSSTE indica que el depósito del préstamo se realiza dentro de las siguientes 48 horas hábiles.

Si el recurso no se refleja en la cuenta bancaria después de ese periodo, el derechohabiente puede consultar en la plataforma SINAVID si existe algún rechazo por parte de la institución financiera.

El seguimiento del trámite también puede realizarse mediante las herramientas digitales habilitadas por el Instituto.

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