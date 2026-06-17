Profeco alerta por refrigerador Hisense; consume más luz de la permitida

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Profecto alerta por refrigerador. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para el refrigerador Hisense modelo RT90N6WKX, distribuido por Comercializadora México Americana, luego de que pruebas de laboratorio confirmaran que consume más energía eléctrica de la permitida por la normativa mexicana.

De acuerdo con la dependencia, el producto incumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2018, por lo que fue ordenada la suspensión inmediata de su venta hasta que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Por qué Profeco alertó sobre este refrigerador Hisense?

De acuerdo con los ensayos realizados, el refrigerador registra un consumo anual de 352.98 kWh, cuando el límite permitido para su categoría es de 316.42 kWh.

Esto representa un consumo adicional de 36.56 kWh al año, lo que puede traducirse en un mayor gasto de electricidad para las personas consumidoras, explicó la Profeco en un comunicado.

🔌⚠️ Antes de comprar, infórmate.



La Profeco, en coordinación con la Conuee y la Caname, alerta sobre el refrigerador Hisense modelo RT90N6WKX, debido a que incumple con la norma de eficiencia energética aplicable en México.



Esta acción busca proteger los derechos de las… pic.twitter.com/swbBWcN9vO — Profeco (@Profeco) June 16, 2026

La alerta fue emitida de manera conjunta por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname).

Prohíben la venta del modelo RT90N6WKX

La Conuee ordenó a Comercializadora México Americana suspender la venta y comercialización del modelo señalado.

La medida permanecerá vigente hasta que los equipos sean acondicionados, reparados, reprocesados o sustituidos para cumplir con la ley en México.

¿Qué hacer si detectas irregularidades?

La Profeco aseguró que vigilará que se respeten los derechos de las y los consumidores. Además, reiteró los canales de comunicación que tiene la ciudadanía para reportar cualquier tipo de anomalías.

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

A través de redes sociales en X: @Profeco y @AtencionProfeco; Facebook: ProfecoOficial

Mediante los correos electrónicos: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx

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