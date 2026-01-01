Aranceles mexicanos para productos de China y otros países entran en vigor hoy

GENERANDO AUDIO...

México aplicó este jueves 1 de enero de 2026 aranceles a productos importados de China y otros países con los que no tiene un tratado comercial, una medida aprobada por el Congreso en diciembre pasado. La decisión se da en un contexto de tensión comercial internacional, marcado por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, que ha amenazado con gravar productos mexicanos en años recientes.

El objetivo principal, según la Secretaría de Economía, es proteger cerca de 350 mil empleos y contribuir a la reindustrialización del país, buscando fortalecer sectores clave de la economía frente a la alta dependencia de importaciones chinas y de otras naciones fuera de tratados comerciales.

Aranceles impactan calzado, juguetes y sectores estratégicos

Los gravámenes aduaneros se aplican a productos de calzado, automotriz, textil y juguetes, con un impuesto que va del 25% al 35%, según el tipo de mercancía. En 2024, México importó 2.163,1 millones de dólares en calzado, de los cuales 41,5% provino de China.

En el sector de juguetes, con importaciones de 3.281,1 millones de dólares, el impuesto vigente desde 2026 será del 30%, considerando que 61,5% de las compras provino de China, de acuerdo con el Inegi. Estas cifras muestran la concentración de importaciones que los aranceles buscan disminuir, protegiendo la producción nacional.

Contexto comercial y reacciones internacionales

La medida ha sido interpretada como un alineamiento de México con Estados Unidos de cara a la revisión del T-MEC, el tratado de libre comercio que integra a ambos países y Canadá.

Tras la aprobación de los aranceles, un portavoz del Ministerio de Comercio de China señaló que Pekín espera que México corrija esta práctica errónea de unilateralismo y proteccionismo, aunque la Secretaría de Economía reiteró que la medida “no está dirigida a ningún país en particular“.

