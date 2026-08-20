¿Aún no las tienes? Consigue así las monedas de 20 pesos conmemorativas del Mundial

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Foto: Banco de México

Aunque ya terminó el Mundial, todavía se pueden conseguir las cuatro monedas conmemorativas de 20 pesos en distintas entidades de México.

En sus redes sociales, el Banco de México indicó que los aficionados todavía pueden buscar las piezas conmemorativas y “recordar” el reciente evento deportivo.

La institución publicó su buscador especial, donde los interesados pueden revisar qué bancos tienen disponibilidad.

Banxico explicó que los cuatro diseños del Mundial con denominación de 20 pesos solo pueden obtenerse en sucursales bancarias que brindan el servicio gratuito de canje de billetes y monedas.

Para más informes, la institución recomendó acudir a las siguientes ventanillas, en un horario de 09:00 a 13:00 horas.

CDMX Centro: Gante #20, esquina 16 de Septiembre, en colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

CDMX Legaria: Calzada Legaria, #691, colonia Irrigación, Miguel Hidalgo

Banxico no ha indicado si todavía están disponibles las monedas conmemorativas de plata y oro.

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

En mayo, Banxico puso en circulación 12 monedas conmemorativas del evento deportivo realizado en México, Estados Unidos y Canadá. Se trató de:

Cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos

Ocho de metales finos: cuatro de oro y cuatro de plata

Las bimetálicas tienen una forma dodecagonal y un valor de 20 pesos. Cada una tiene elementos representativos como el Ángel de la Independencia, de CDMX; la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, y el Paseo Santa Lucía y el Cerro de la Silla, en Monterrey.

Las monedas celebran a las tres ciudades mexicanas sede del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de incluir diseños que resaltan elementos naturales, históricos y culturales de México. Además, una cuarta moneda representa al jaguar, un balón de futbol y mariposas monarca.

Por otra parte, las monedas de oro tienen un valor nominal de 25 pesos y contienen un cuarto de onza troy de oro puro; en cambio, las de plata son de 10 pesos y tienen una onza troy pura.

Ambas tiene grabados de un ajolote, el Templo Mayor, Bellas Artes, un jimador, agaves, la pirámide de Kukulkán y la “Calavera Garbancera”, de José Guadalupe Posada.

Aunque tienen una validez oficial, estas últimas monedas son para coleccionismo. Su precio comercial es mayor al valor nominal, debido a los metales preciosos y a su edición limitada.

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