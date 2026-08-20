Deuda de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

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La deuda de Estados Unidos ha aumentado. FOTO: Getty

La deuda de Estados Unidos superó por primera vez los 40 billones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento del Tesoro divulgados este miércoles. El nuevo máximo llega después de que la deuda federal se duplicara en menos de una década, durante las administraciones de Donald Trump y Joe Biden.

El reporte más reciente del Tesoro mostró que la deuda pública total alcanzó los 40.047 billones de dólares el martes. De esa cantidad, 32.266 billones corresponden a valores del Tesoro en manos del público y 7.782 billones a deuda entre distintas entidades del Gobierno estadounidense.

La deuda federal pasó de 19.95 billones de dólares, cuando Donald Trump asumió por primera vez la Presidencia en enero de 2017, a más de 40 billones. Aproximadamente un tercio del aumento ocurrió durante los dos años de fuerte endeudamiento para financiar la respuesta gubernamental a la pandemia de COVID-19, bajo Trump y el expresidente Joe Biden.

El resto del incremento está relacionado con las decisiones fiscales de ambos gobiernos y con desequilibrios de largo plazo entre los impuestos recaudados y el gasto público.

El nivel de 40 billones de dólares se alcanzó menos de cinco meses después de que la deuda llegara a los 39 billones, señaló Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable.

MacGuineas advirtió que un mayor endeudamiento puede aumentar las presiones sobre la inflación, reducir recursos disponibles para otras prioridades presupuestarias y dejar al país más expuesto ante emergencias internas o problemas internacionales.

Rendimientos de bonos del Tesoro alcanzan niveles elevados

La demanda de inversionistas extranjeros, quienes poseen cerca de un tercio de los valores del Tesoro, ha disminuido durante el último año.

Además, después de una subasta de 25 mil millones de dólares en bonos del Tesoro a 30 años, realizada con el rendimiento más alto desde 2021, los rendimientos de estos instrumentos alcanzaron el martes sus niveles más elevados en casi dos décadas.

Este miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que duplicará el tamaño de algunas operaciones de recompra de bonos con vencimientos de entre 10 y 30 años, hasta al menos 4 mil millones de dólares por operación.

Los rendimientos más altos de los bonos del Tesoro a largo plazo pueden elevar las tasas aplicadas a hipotecas, créditos automotrices y préstamos comerciales. En este contexto, Trump reiteró este miércoles su petición de reducir las tasas de interés.