Precios del petróleo alcanzan su pico máximo este 20 de agosto por amenazas de EE.UU.

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Las condiciones de Medio Oriente influyen en el precio. Foto: Reuters.

Los precios del petróleo alcanzaron su pico máximo para este jueves 20 de agosto, pues rozaron un incremento del 3% ante el temor a una afectación en el suministro por las amenazas de una guerra económica de Donald Trump contra Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz.

A las 0958 GMT, el crudo Brent, con entrega para octubre, incrementó 2.44 dólares, un 2.7%, quedando en 94.06 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), con entrega en septiembre, subió 1.84 dólares, equivalente a un 2.9%, por lo que se ofreció en 86.8 dólares.

Tanto el Brent como el WTI alcanzaron su valor máximo desde el 24 de julio, obteniendo ganancias por quinta vez consecutiva.

¿Cómo influye la guerra entre Irán y Estados Unidos en el petróleo?

Los precios a la alza del petróleo para este 20 de agosto se deben, por una parte, al bloqueo en el estrecho de Ormuz, ocasionado por el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“Las tensiones en Oriente Medio siguen siendo elevadas, lo que deja margen para nuevas interrupciones en el suministro”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El estratega jefe de Nissan Securities Investment, Hiroyuki Kikukawa, consideró que el mercado mantendrá una tendencia gradual a la alza por la incertidumbre sobre las negociaciones de paz y las tensiones que involucran a Emiratos Árabes Unidos, Omán e Irán.

Se estanca un posible acuerdo de paz

Desde el 18 de agosto, Donald Trump anunció que estaban rotas las negociaciones con Irán sobre lograr un acuerdo de paz y aseveró que el estrecho de Ormuz estaba abierto, mientras Teherán sostenía lo contrario.

Mientras tanto, Irán se prepara para adoptar una postura militar “totalmente ofensiva” contra Washington, según dijo un alto cargo iraní a Reuters.

El 19 de agosto, Donald Trump anunció una campaña de presión económica contra Teherán, advirtiendo consecuencias “tremendas” para cualquier país que apoye o tenga negocios con la República Islámica.

Emiratos Árabes Unidos suspendió sus transacciones financieras y económicas con Irán hasta nuevo aviso.

La guerra entre Estados Unidos e Irán ya no está concentrada en derrocar al régimen, como planteó Washington en un inicio, sino en liberar el estrecho de Ormuz: la vía marítima que Teherán bloqueó por la ofensiva en su contra en marzo.

El estrecho es muy importante para la economía petrolera, pues recibía una quinta parte del suministro mundial de crudo y gas licuado hasta antes del 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la ofensiva que ahora solo comanda Washington en la región.

Durante la segunda semana de agosto, el estrecho registró su nivel más bajo de buques, con apenas ocho, cuando anteriormente superaban los 135 navíos.

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