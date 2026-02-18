En México, aumenta la venta de autos importados de China en enero 2026

GENERANDO AUDIO...

La venta de autos importados desde China se incrementó en México durante enero de este 2026, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La coordinadora de Estudios Económicos del AMDA, Cristina Vázquez, indicó que la venta de autos ligeros nuevos rompió un récord en enero.

Se vendieron 131 mil 491 unidades, es decir, un 8.7% más que el mismo mes, pero del 2025, dijo con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Explicó que el 22.3% de estas ventas registradas en enero del 2026 fueron de autos nuevos importados desde China por diversas automotrices, incluidas aquellas que no son formalmente asiáticas.

Cristina Vázquez precisó que el 11.4% de todas las unidades vendidas en México eran de marca “puramente chinas”, según un comunicado.

El 22.3% de autos importados desde China significa un incremento en ventas en comparación con enero del 2025, cuando el 19.1% de las unidades compradas venían del gigante asiático.

Esperan mantener el ritmo de ventas en México

De igual forma, Cristina Vázquez indicó que hubo otro récord en venta de segmentos de Usos múltiples (SUVs) y camiones ligeros (Pick-ups).

Y es que, se alcanzó una cifra de 139 mil 884 unidades, que representan un 9.9% con respecto a enero del 2025. Precisó que el Inegi no contabiliza algunas marcas, por lo que el informe oficial no tiene los mismos datos.

La representante del AMDA indicó que buscan aumentar en un 0.7% las ventas de autos ligeros durante este 2026 en México, solo en las automotrices reconocidas por Inegi. En cambio, incorporando a las marcas que no se reportan oficialmente, esperan un crecimiento del 1.8%

