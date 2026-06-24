Baja el precio del petróleo este 24 de junio frente a expectativa sobre venta de crudo iraní

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El barril de crudo se vendió en 75 dólares por la mañana. Foto: Reuters

El precio del crudo de petróleo Brent disminuyó un 1% para este miércoles 24 de junio, llegando a un valor mínimo en casi cuatro meses tras la apertura del estrecho de Ormuz como acuerdo para terminar la guerra en Irán.

Hasta las 10:01 GMT, los futuros del Brent restaban 1.2 dólares, equivalentes a un 1.56%, dejando el barril de crudo a 75.88 dólares.

En cambio, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cedió 1.14 dólares, un 1.6%, quedando en 72.07 dólares por barril, de acuerdo con Reuters.

Más temprano, el Brent alcanzó un mínimo de 75.37 dólares, siendo el nivel más bajo desde el 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán, misma que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz días después.

En cambio, el barril de WTI bajó hasta 71.55 dólares, siendo su nivel más bajo desde el 3 de marzo.

Irán reanudaría venta de petróleo tras acuerdo sobre la guerra

El precio del petróleo bajó este 24 de junio en un contexto donde Estados Unidos levantó sanciones a Irán como parte del acuerdo para lograr el fin de la guerra, lo que permite al régimen islámico vender crudo.

Tim Waterer, especialista de KCM Trade, indicó que el petróleo iraní se irá reincorporando al mercado mundial, sumado a la normalización del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

“Si se suavizan las sanciones, la producción y las exportaciones iraníes podrían repuntar con relativa rapidez, dada la considerable cantidad almacenada en los petroleros; probablemente estemos hablando de semanas más que de meses”, precisó.

Agregó que actualmente se están vendiendo los cargamentos físicos de crudo en todo el mundo. Eso “está alterando los flujos comerciales, ya que los mercados se ven sometidos a la presión del rápido aumento de la oferta procedente de Oriente Medio.”

Entre tanto, Omán afirmó que mantendrá abierto el estrecho de Ormuz sin peajes, lo que permite el tráfico de petróleo.

Además, designó dos rutas temporales al norte y al sur de esa vía marítima para facilitar el paso seguro de los buques que salen de la región.

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