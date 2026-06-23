Petrobras y Pemex firman acuerdo de 2 años para impulsar proyectos energéticos
Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras firmaron este jueves un Memorando de Entendimiento con vigencia de dos años para explorar oportunidades de cooperación en distintos proyectos energéticos, con énfasis en la exploración, producción y transformación de hidrocarburos.
El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos en áreas como refinación, petroquímica, fertilizantes, captura de carbono y exploración en aguas profundas del Golfo de México.
¿En que consiste la colaboración entre Petrobras y Pemex?
Como parte del acuerdo, ambas petroleras evaluarán proyectos relacionados con la exploración en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, así como estrategias para aumentar la producción en campos maduros y zonas con reservas de petróleo pesado y extrapesado.
También analizarán la posibilidad de reprocesar información sísmica y compartir tecnología, conocimientos técnicos y experiencias operativas, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones marinas de alta complejidad.
Una parte de la colaboración contempla además el intercambio de información sobre las regulaciones y el funcionamiento del sector energético en México y Brasil.
Refinación, fertilizantes y reducción de emisiones, entre los proyectos que analizarán
El memorando también abre la puerta a revisar proyectos relacionados con refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos, además de iniciativas enfocadas en mejorar la eficiencia energética.
Las empresas paraestatales también evaluarán oportunidades vinculadas con la captura de carbono, la reducción de emisiones contaminantes y la producción de combustibles con menor impacto ambiental, así como el intercambio de mejores prácticas en materia de seguridad y operación industrial.
Acuerdo no implica inversión automática
Aunque el acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá renovarse, no obliga a realizar inversiones ni significa la creación de una nueva empresa entre ambas compañías.
Cualquier proyecto que avance deberá pasar por análisis técnicos, estudios de viabilidad y futuras negociaciones antes de concretarse.
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