Petrobras y Pemex firman acuerdo de 2 años para impulsar proyectos energéticos

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Empresas cooperarán en sector energético. Foto: Cuartoscuro/Reuters

Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras firmaron este jueves un Memorando de Entendimiento con vigencia de dos años para explorar oportunidades de cooperación en distintos proyectos energéticos, con énfasis en la exploración, producción y transformación de hidrocarburos.

El acuerdo contempla el intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos en áreas como refinación, petroquímica, fertilizantes, captura de carbono y exploración en aguas profundas del Golfo de México.

Nuestra presidenta @Claudiashein nos ha convocado a construir puentes e impulsar la prosperidad compartida 🫂. Bajo la nueva política energética ⚡️ impulsada desde la @SENER_mx, #Pemex asume con entusiasmo y responsabilidad el compromiso de este acuerdo 📃🛢️🗼con @petrobras, para… pic.twitter.com/DLg6ckSo4R — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

¿En que consiste la colaboración entre Petrobras y Pemex?

Como parte del acuerdo, ambas petroleras evaluarán proyectos relacionados con la exploración en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México, así como estrategias para aumentar la producción en campos maduros y zonas con reservas de petróleo pesado y extrapesado.

También analizarán la posibilidad de reprocesar información sísmica y compartir tecnología, conocimientos técnicos y experiencias operativas, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones marinas de alta complejidad.

📰 Comunicado Nacional | Petrobras y Pemex firman Memorando de Entendimiento para cooperación estratégica en exploración, producción y transformación de hidrocarburos

🔗 https://t.co/NmvtLSU2Ve pic.twitter.com/XqeLl8HInZ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 23, 2026

Una parte de la colaboración contempla además el intercambio de información sobre las regulaciones y el funcionamiento del sector energético en México y Brasil.

Refinación, fertilizantes y reducción de emisiones, entre los proyectos que analizarán

El memorando también abre la puerta a revisar proyectos relacionados con refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas y recuperación de líquidos, además de iniciativas enfocadas en mejorar la eficiencia energética.

Las empresas paraestatales también evaluarán oportunidades vinculadas con la captura de carbono, la reducción de emisiones contaminantes y la producción de combustibles con menor impacto ambiental, así como el intercambio de mejores prácticas en materia de seguridad y operación industrial.

Acuerdo no implica inversión automática

Aunque el acuerdo tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá renovarse, no obliga a realizar inversiones ni significa la creación de una nueva empresa entre ambas compañías.

Cualquier proyecto que avance deberá pasar por análisis técnicos, estudios de viabilidad y futuras negociaciones antes de concretarse.

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