Ebrard revela que el peor escenario para el T-MEC, si Trump no acepta renovarlo, es que siga vigente, al menos, 10 años

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Foto: Cuartoscuro

A pocos días de que, el 1 de julio, México, Estados Unidos y Canadá definan el futuro del T-MEC, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que, incluso en el peor escenario, el tratado comercial seguiría vigente durante 10 años, por lo que descartó una cancelación inmediata del acuerdo.

Tras participar en la presentación de la Indicación Geográfica del Aguacate “Franja Michoacán”, el funcionario explicó que, si alguno de los tres países hubiera querido abandonar el T-MEC, debió notificarlo con seis meses de anticipación, algo que no ocurrió.

“Vamos a suponer que Estados Unidos diga, no, yo no quiero que sean 16 años. ¿Qué pasa con el tratado? Sigue vigente 10 años, o sea, tu peor escenario es que siga 10 años. Si Estados Unidos, Canadá o México ya se hubiesen querido retirar, tendríamos que haber notificado hace seis meses que ya no queremos el tratado, eso ya no ocurrió”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Dos rutas para el futuro del T-MEC

Ebrard explicó que el próximo 1 de julio, los Gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, junto con sus representantes comerciales, analizarán dos posibles escenarios.

“Hay dos caminos previstos. Uno, que se extienda a 16 años, en cuyo caso ahí inicias la revisión del tratado para estar vigente 16 años, o si prefieres que esté vigente, 10 años con una revisión periódica de cada año. Eso es lo que es el 1 de julio. En cualquiera de los dos casos, el tratado sigue vigente o 16 o 10 años. Eso es lo primero que hay que tener claro, para que dimensionemos”. Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Ebrard pide claridad sobre las revisiones anuales

Aunque la extensión a 10 años con revisiones anuales aún no es una realidad, el funcionario precisó que, de concretarse, los tres socios deberán definir las reglas del mecanismo.

Explicó que sectores como el automotriz y el del acero planean su crecimiento a largo plazo, por lo que no pueden operar bajo la incertidumbre de una evaluación anual.

“Yo creo que ahora lo que tendríamos que aclarar es cómo va a funcionar esos 10 años, porque se dice, bueno que se haga una revisión anual, de qué, cómo funcionaría en esa hipótesis, porque la mayor parte de los procesos de los que estamos hablando, por ejemplo, cambio en las reglas de origen, te lleva varios años, no es anual. Marcelo Ebrard, secretario de Economía

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