Inflación baja a 3.55% en México; aguacate, papa y vuelos registran alza en precios, informa el Inegi

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Los precios del aguacate, papas y vuelos subieron en México. Fotos: Cuartoscuro

Aunque la inflación en México mostró una desaceleración durante la primera quincena de junio de 2026, algunos productos y servicios que forman parte del gasto cotidiano de millones de familias registraron incrementos importantes, entre ellos el aguacate, la papa y el transporte aéreo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que la inflación general anual se ubicó en 3.55%, mientras que a tasa quincenal el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11%, lo que representa un comportamiento más moderado frente al mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 4.51%.

Sin embargo, detrás de ese dato general, varios productos registraron aumentos que continúan impactando directamente el bolsillo de los consumidores.

En la primera quincena de junio 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 145.274 y representó una disminución de 0.11% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.55%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/MjqX4rsc3J — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 24, 2026

Aguacate, vuelos y papa encabezan aumentos de precios

Entre los productos con mayores incrementos reportados por INEGI durante la primera quincena de junio destacan:

Aguacate: +18.51%

Transporte aéreo: +13.75%

Hoteles: +8.73%

Papa y otros tubérculos: +5.76%

Servicios turísticos en paquete: +4.07%

Otras verduras y legumbres: +2.86%

Taxi: +0.93%

Otros alimentos cocinados: +0.83%

Se trata de bienes y servicios que forman parte del gasto recurrente de los hogares, particularmente en alimentos, movilidad y consumo cotidiano.

Algunos alimentos bajaron de precio en junio

No todos los productos registraron alzas.

El informe del INEGI también identificó algunos alimentos y artículos que mostraron disminuciones importantes en sus precios durante la quincena.

Los productos con mayores bajas fueron:

Jitomate: -23.98%

Chile poblano: -28.33%

Chile serrano: -15.21%

Uva: -14.59%

Huevo: -4.51%

Plátano: -2.27%

Alimentos procesados y servicios siguen presionando la inflación

A pesar de la caída general del índice, el componente subyacente —que mide el comportamiento de precios más estables dentro de la economía— aumentó 0.19% a tasa quincenal y se ubicó en 4.12% anual.

Dentro de este segmento, el INEGI reportó aumentos anuales en:

Alimentos, bebidas y tabaco: 5.13%

Servicios: 4.57%

Otros servicios: 5.31%

Estos rubros suelen reflejar el comportamiento del consumo cotidiano, por lo que continúan siendo un indicador relevante para medir el impacto de los precios en el gasto familiar.

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