Inflación baja a 3.55% en México; aguacate, papa y vuelos registran alza en precios, informa el Inegi
Aunque la inflación en México mostró una desaceleración durante la primera quincena de junio de 2026, algunos productos y servicios que forman parte del gasto cotidiano de millones de familias registraron incrementos importantes, entre ellos el aguacate, la papa y el transporte aéreo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El organismo informó que la inflación general anual se ubicó en 3.55%, mientras que a tasa quincenal el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11%, lo que representa un comportamiento más moderado frente al mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 4.51%.
Sin embargo, detrás de ese dato general, varios productos registraron aumentos que continúan impactando directamente el bolsillo de los consumidores.
Aguacate, vuelos y papa encabezan aumentos de precios
Entre los productos con mayores incrementos reportados por INEGI durante la primera quincena de junio destacan:
- Aguacate: +18.51%
- Transporte aéreo: +13.75%
- Hoteles: +8.73%
- Papa y otros tubérculos: +5.76%
- Servicios turísticos en paquete: +4.07%
- Otras verduras y legumbres: +2.86%
- Taxi: +0.93%
- Otros alimentos cocinados: +0.83%
Se trata de bienes y servicios que forman parte del gasto recurrente de los hogares, particularmente en alimentos, movilidad y consumo cotidiano.
Algunos alimentos bajaron de precio en junio
No todos los productos registraron alzas.
El informe del INEGI también identificó algunos alimentos y artículos que mostraron disminuciones importantes en sus precios durante la quincena.
Los productos con mayores bajas fueron:
- Jitomate: -23.98%
- Chile poblano: -28.33%
- Chile serrano: -15.21%
- Uva: -14.59%
- Huevo: -4.51%
- Plátano: -2.27%
Alimentos procesados y servicios siguen presionando la inflación
A pesar de la caída general del índice, el componente subyacente —que mide el comportamiento de precios más estables dentro de la economía— aumentó 0.19% a tasa quincenal y se ubicó en 4.12% anual.
Dentro de este segmento, el INEGI reportó aumentos anuales en:
- Alimentos, bebidas y tabaco: 5.13%
- Servicios: 4.57%
- Otros servicios: 5.31%
Estos rubros suelen reflejar el comportamiento del consumo cotidiano, por lo que continúan siendo un indicador relevante para medir el impacto de los precios en el gasto familiar.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.