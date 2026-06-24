Inflación baja a 3.55% en México; aguacate, papa y vuelos registran alza en precios, informa el Inegi

| 06:59 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Inflación en México baja a 3.55 anual
Los precios del aguacate, papas y vuelos subieron en México. Fotos: Cuartoscuro

Aunque la inflación en México mostró una desaceleración durante la primera quincena de junio de 2026, algunos productos y servicios que forman parte del gasto cotidiano de millones de familias registraron incrementos importantes, entre ellos el aguacate, la papa y el transporte aéreo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo informó que la inflación general anual se ubicó en 3.55%, mientras que a tasa quincenal el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11%, lo que representa un comportamiento más moderado frente al mismo periodo de 2025, cuando la inflación anual fue de 4.51%.

Sin embargo, detrás de ese dato general, varios productos registraron aumentos que continúan impactando directamente el bolsillo de los consumidores.

Aguacate, vuelos y papa encabezan aumentos de precios

Entre los productos con mayores incrementos reportados por INEGI durante la primera quincena de junio destacan:

  • Aguacate: +18.51%
  • Transporte aéreo: +13.75%
  • Hoteles: +8.73%
  • Papa y otros tubérculos: +5.76%
  • Servicios turísticos en paquete: +4.07%
  • Otras verduras y legumbres: +2.86%
  • Taxi: +0.93%
  • Otros alimentos cocinados: +0.83%

Se trata de bienes y servicios que forman parte del gasto recurrente de los hogares, particularmente en alimentos, movilidad y consumo cotidiano.

Algunos alimentos bajaron de precio en junio

No todos los productos registraron alzas.

El informe del INEGI también identificó algunos alimentos y artículos que mostraron disminuciones importantes en sus precios durante la quincena.

Los productos con mayores bajas fueron:

  • Jitomate: -23.98%
  • Chile poblano: -28.33%
  • Chile serrano: -15.21%
  • Uva: -14.59%
  • Huevo: -4.51%
  • Plátano: -2.27%

Alimentos procesados y servicios siguen presionando la inflación

A pesar de la caída general del índice, el componente subyacente —que mide el comportamiento de precios más estables dentro de la economía— aumentó 0.19% a tasa quincenal y se ubicó en 4.12% anual.

Dentro de este segmento, el INEGI reportó aumentos anuales en:

  • Alimentos, bebidas y tabaco: 5.13%
  • Servicios: 4.57%
  • Otros servicios: 5.31%

Estos rubros suelen reflejar el comportamiento del consumo cotidiano, por lo que continúan siendo un indicador relevante para medir el impacto de los precios en el gasto familiar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Ebrard revela que el peor escenario para el T-MEC, si Trump no acepta renovarlo, es que siga vigente, al menos, 10 años

Negocios

Ebrard revela que el peor escenario para el T-MEC, si Trump no acepta renovarlo, es que siga vigente, al menos, 10 años

Petrobras y Pemex firman acuerdo de 2 años para impulsar proyectos energéticos

Negocios

Petrobras y Pemex firman acuerdo de 2 años para impulsar proyectos energéticos

Hotelería y restaurantes venden menos en México; ingresos caen 8.4% anual

Negocios

Hotelería y restaurantes venden menos en México; ingresos caen 8.4% anual

No sólo futbol: México y Chequia mueven millones en comercio; celulares y maquinaria lideran intercambio

Negocios

No sólo futbol: México y Chequia mueven millones en comercio; celulares y maquinaria lideran intercambio

Etiquetas: ,