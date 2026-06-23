Hotelería y restaurantes venden menos en México; ingresos caen 8.4% anual

GENERANDO AUDIO...

Todo el sector de servicios no financieros tuvo una caída. Foto: Cuartoscuro.

Los servicios de los hoteles y restaurantes de México registraron una caída del 8.4% en ingresos, siendo el sector más afectado en abril de este 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los ingresos totales de los servicios privados no financieros disminuyeron en un 2.1% anual, aunque subieron apenas un 0.2% si se compara con marzo de este 2026, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS).

De igual forma, hubo un 1.9% menos de personal ocupado en abril, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.

Asimismo, el gasto total por consumo de bienes y servicios bajó un 0.8% a nivel anual, mientras que subió un 0.4% en contraste con marzo de este 2026.

En abril 2026, y con cifras desestacionalizadas, los indicadores de la Encuesta Mensual de Servicios #EMS presentaron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 0.2% ingresos totales

↔️ 0.0% personal ocupado

⬆️ 0.4% gastos totales

⬆️ 0.4% remuneraciones totales



📄 Consulta el… pic.twitter.com/McPw57VkLc — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 23, 2026

Servicios de hospedaje y alimentos, los más afectados

Los hoteles y restaurantes registraron la mayor caída de ingresos dentro del sector de servicios públicos en México durante abril de este 2026, seguido por los transportes, correos y almacenamiento.

En cambio, hubo un crecimiento en los servicios de apoyo a negocio y manejo de residuos.

Crecimiento y disminución del sector de servicios, según Inegi

Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-8.4% anual)

Transportes, correos y almacenamiento (-8.1%)

Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.7%)

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (-2.3%)

De esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos (-2%)

De salud y asistencia social (-1.2%)

Otros servicios excepto actividades gubernamentales (+0.8%)

De apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación (+2.5%)

Servicios educativos (+2.9%)

Información de medios masivos (+3.0%)

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.