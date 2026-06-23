Hotelería y restaurantes venden menos en México; ingresos caen 8.4% anual
Los servicios de los hoteles y restaurantes de México registraron una caída del 8.4% en ingresos, siendo el sector más afectado en abril de este 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los ingresos totales de los servicios privados no financieros disminuyeron en un 2.1% anual, aunque subieron apenas un 0.2% si se compara con marzo de este 2026, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Servicios (EMS).
De igual forma, hubo un 1.9% menos de personal ocupado en abril, en comparación con el mismo mes, pero del 2025.
Asimismo, el gasto total por consumo de bienes y servicios bajó un 0.8% a nivel anual, mientras que subió un 0.4% en contraste con marzo de este 2026.
Servicios de hospedaje y alimentos, los más afectados
Los hoteles y restaurantes registraron la mayor caída de ingresos dentro del sector de servicios públicos en México durante abril de este 2026, seguido por los transportes, correos y almacenamiento.
En cambio, hubo un crecimiento en los servicios de apoyo a negocio y manejo de residuos.
Crecimiento y disminución del sector de servicios, según Inegi
- Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (-8.4% anual)
- Transportes, correos y almacenamiento (-8.1%)
- Servicios profesionales, científicos y técnicos (-2.7%)
- Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (-2.3%)
- De esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos (-2%)
- De salud y asistencia social (-1.2%)
- Otros servicios excepto actividades gubernamentales (+0.8%)
- De apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación (+2.5%)
- Servicios educativos (+2.9%)
- Información de medios masivos (+3.0%)
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.