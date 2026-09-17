“Bajen las tasas de interés rápidamente”: Donald Trump reacciona tras decisión de la Reserva Federal

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Trump aseguró que EE. UU. tiene el mejor crédito del mundo. Foto: AFP

Luego de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos elevó las tasas de interés para contener la inflación, el presidente Donald Trump se manifestó de manera enérgica a través de su cuenta en Truth Social.

El mandatario estadounidense aseguró que las tasas de interés en la nación americana deberían ser del “1% o menos” debido a que “tenemos el mejor crédito del mundo”.

“¡Nuestro país está en pleno auge gracias a las nuevas inversiones! Si dejáramos de comerciar con todos los países con los que tenemos déficit, que son la mayoría, ganaríamos al menos 1.5 billones de dólares al año”, afirmó.

En su mensaje explicó que la palabra “déficit” es un eufemismo para decir “pérdida”. Asimismo, el líder republicano reiteró que EE.UU. está cargando con todos los países del mundo, algo que, dijo, “no puede continuar”.

“¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS, Y RÁPIDO!”, finalizó.

El presidente de EE.UU. acusó a la junta de la Reserva Federal, a la que calificó de “hostil”, de subir las tasas de interés por “motivos políticos“.

“Es un buen hombre, Kevin Warsh, pero no importa lo bien que haga su trabajo, tiene una junta hostil”, dijo Trump a periodistas tras referirse al jefe de la Fed, a quien él mismo nombró.

“Están aumentando las tasas para hacer quedar a Trump tan mal como sea posible (…) solo las están subiendo por motivos políticos, y ese aumento es contra Trump”, señaló.

La Casa Blanca califica de “desafortunada” la decisión de la Fed

La Casa Blanca criticó el miércoles la “desafortunada” decisión de la Reserva Federal de subir las tasas de interés a pesar de las exigencias del presidente Donald Trump de recortarlas.

“La decisión de hoy, bastante desafortunada, de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés no estaba respaldada, desde el punto de vista del gobierno, por un argumento económico particularmente convincente”, declaró el portavoz Kush Desai a Fox News.

¿Por qué la Reserva Federal subió las tasas de interés?

Este miércoles la Reserva Federal, el banco central de Estados Unidos, decidió por unanimidad subir sus tasas de interés en un cuarto de punto para contener la inflación, una medida esperada por los mercados financieros, pero resistida por el presidente Donald Trump.

La Fed no había vuelto a subir sus tasas de referencia, que orientan los costos de endeudamiento, desde mediados de 2023. Ahora se ubicarán en un rango de entre el 3.75% y el 4%.

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