IMEF respalda eliminar gradualmente el uso de efectivo

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IMEF respalda eliminar el uso de efectivo. Foto: Cuartoscuro/Getty

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró positiva la propuesta del Ejecutivo federal para reducir gradualmente el uso de efectivo en operaciones comerciales.

El organismo también planteó implementar sistemas de revisión que permitan detectar posibles fugas en la recaudación fiscal.

IMEF considera positivo eliminar el uso de efectivo

Durante su conferencia virtual mensual, Víctor Manuel Herrera, presidente de Estudios Económicos del IMEF, señaló que reducir el uso de efectivo podría contribuir a disminuir prácticas de evasión y elusión fiscal.

“Sería sumamente positivo que en México se eliminara el uso de efectivo porque eso contribuye mucho a la evasión y a la elusión y si tú ves en otras economías cómo prácticamente ya no hay uso de billete, ya todo se va a través del sistema financiero y se pueden fiscalizar muchas operaciones por ahí”, explicó.

La propuesta para limitar gradualmente el uso de efectivo está contemplada en la iniciativa de Ley de Economía Digital presentada por el Ejecutivo federal.

Piden detectar fugas de recaudación fiscal

Como un segundo paso, el IMEF consideró necesario fortalecer los mecanismos de revisión y fiscalización de las operaciones realizadas a través del sistema financiero.

Víctor Manuel Barajas, presidente del Comité de Estudios Fiscales del organismo, planteó implementar sistemas que permitan identificar posibles pérdidas en la recaudación.

“El segundo paso sería poder implementar sistemas de revisión y fiscalización a los contribuyentes con cuentas bancarias en el sector financiero para poder determinar las fugas de recaudación”, señaló.

El planteamiento del IMEF apunta a que la mayor utilización de medios electrónicos de pago también permita contar con más información para las labores de fiscalización de los contribuyentes.

¿Qué busca la propuesta sobre el uso de efectivo?

La iniciativa de Ley de Economía Digital contempla una reducción gradual del uso de efectivo en determinadas operaciones comerciales.

Desde la perspectiva expresada por el IMEF, el uso de medios de pago que pasan por el sistema financiero puede facilitar el seguimiento de las operaciones y las labores de fiscalización.

El organismo señaló que, además de avanzar hacia una menor utilización de efectivo, sería necesario establecer mecanismos de revisión que permitan identificar posibles fugas recaudatorias.

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